Πέθανε ο Νίκος Ζήγρας, ξάδερφος του Άκη Τσοχατζόπουλου

Πέθανε σε ηλικία 87 ετών ο Νίκος Ζήγρας, ο εξάδελφος του Άκη Τσοχατζόπουλου, ο οποίος είχε καταθέσει στις δίκες για τα εξοπλιστικά προγράμματα επί της θητείας του πρώην υπουργού Άμυνας.

Την είδηση του θανάτου του Νίκου Ζήγρα κοινοποίησε ο δικηγόρος Στέλιος Γκαρίπης με ανάρτησή του στο Facebook.

Ο Νίκος Ζήγρας είχε καταδικαστεί για την υπόθεση του «χρυσού ασφαλιστηρίου» της Ελβετίας ύψους 500.000 ελβετικών φράγκων (481.000 ευρώ) με το Πενταμελές Εφετείο Κακουργημάτων να του επιβάλει ποινή φυλάκισης τεσσάρων ετών μετατρέψιμη προς πέντε ευρώ ημερησίως.

Πηγή: skai.gr

