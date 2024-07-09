Σχεδόν ένα μήνα μετά τη δολοφονία της 11χρονης Βασιλικής από τη Μυρτιά Πύργου, που συγκλόνισε το πανελλήνιο, νέο περιστατικό έρχεται να προστεθεί στα όσα έχουν συμβεί έως τώρα.

Το λυόμενο, σύμφωνα με το ilialive.gr που ανήκει στην οικογένεια της συζύγου του 37χρονου δολοφόνου της Βασιλικής, παραδόθηκε στις φλόγες μετά από εμπρησμό για δεύτερη φορά.

Το περιστατικό συνέβη λίγο μετά τις δέκα το βράδυ της Δευτέρας στη Μυρτιά και υπήρξε μεγάλη κινητοποίηση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Πύργου, έως αργά το βράδυ.

Την πρώτη φορά το λυόμενο κάηκε μερικώς σε πυρκαγιά που ξέσπασε την ώρα της κηδείας της 11χρονης.

Το Ανακριτικό Τμήμα της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας έχει αναλάβει την διερεύνηση του περιστατικού.





Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.