Με προορισμό την Αθήνα, οι αγρότες, κτηνοτρόφοι και μελισσοκόμοι της Καρδίτσας προετοιμάζονται για το μεγάλο συλλαλητήριο της Παρασκευής (στις 16:00) στο Σύνταγμα, το οποίο διοργανώνει η Πανελλαδική Επιτροπή Μπλόκων. Η κάθοδος στην πρωτεύουσα αποτελεί την κορύφωση του αγώνα τους, καθώς η συνάντηση με τον Πρωθυπουργό δεν απέδωσε τα αναμενόμενα αποτελέσματα.

Τα Κύρια Σημεία της Κινητοποίησης

Η μετακίνηση θα γίνει με τρακτέρ, ιδιωτικά αυτοκίνητα, αλλά και λεωφορεία που ναυλώνει η Ενωτική Ομοσπονδία Αγροτικών Συλλόγων (ΕΟΑΣΚ). Οι διαδηλωτές σχεδιάζουν να διανυκτερεύσουν στο Σύνταγμα την Παρασκευή, αποχωρώντας το Σάββατο.

Η ΕΟΑΣΚ έχει απευθύνει επίσης ανοιχτό κάλεσμα και στους κατοίκους της Αθήνας να στηρίξουν την κινητοποίηση, ανταποδίδοντας τη θερμή συμπαράσταση που έλαβε ο κλάδος όλο το προηγούμενο διάστημα.

Ο πρόεδρος της ΕΟΑΣΚ Κώστας Τζέλλας υπογράμμισε ότι η κυβερνητική πολιτική απειλεί άμεσα την επιβίωση των παραγωγών, καθιστώντας τη συνέχιση του αγώνα μονόδρομο.

Παράλληλα, ο γγ της ΕΟΑΣΚ Κώστας Τσιούτρας σημείωσε ότι όσα ελάχιστα κερδήθηκαν ήταν αποτέλεσμα της πίεσης των μπλόκων, καλώντας την κυβέρνηση να σταματήσει την επικοινωνιακή τακτική και να δώσει ουσιαστικές λύσεις.

