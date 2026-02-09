Με προορισμό την Αθήνα, οι αγρότες, κτηνοτρόφοι και μελισσοκόμοι της Καρδίτσας προετοιμάζονται για το μεγάλο συλλαλητήριο της Παρασκευής (στις 16:00) στο Σύνταγμα, το οποίο διοργανώνει η Πανελλαδική Επιτροπή Μπλόκων. Η κάθοδος στην πρωτεύουσα αποτελεί την κορύφωση του αγώνα τους, καθώς η συνάντηση με τον Πρωθυπουργό δεν απέδωσε τα αναμενόμενα αποτελέσματα.
Τα Κύρια Σημεία της Κινητοποίησης
Η μετακίνηση θα γίνει με τρακτέρ, ιδιωτικά αυτοκίνητα, αλλά και λεωφορεία που ναυλώνει η Ενωτική Ομοσπονδία Αγροτικών Συλλόγων (ΕΟΑΣΚ). Οι διαδηλωτές σχεδιάζουν να διανυκτερεύσουν στο Σύνταγμα την Παρασκευή, αποχωρώντας το Σάββατο.
Η ΕΟΑΣΚ έχει απευθύνει επίσης ανοιχτό κάλεσμα και στους κατοίκους της Αθήνας να στηρίξουν την κινητοποίηση, ανταποδίδοντας τη θερμή συμπαράσταση που έλαβε ο κλάδος όλο το προηγούμενο διάστημα.
Ο πρόεδρος της ΕΟΑΣΚ Κώστας Τζέλλας υπογράμμισε ότι η κυβερνητική πολιτική απειλεί άμεσα την επιβίωση των παραγωγών, καθιστώντας τη συνέχιση του αγώνα μονόδρομο.
Παράλληλα, ο γγ της ΕΟΑΣΚ Κώστας Τσιούτρας σημείωσε ότι όσα ελάχιστα κερδήθηκαν ήταν αποτέλεσμα της πίεσης των μπλόκων, καλώντας την κυβέρνηση να σταματήσει την επικοινωνιακή τακτική και να δώσει ουσιαστικές λύσεις.
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.