Αγρότες: Συλλαλητήριο με τρακτέρ στην Αθήνα - Κινητοποιήσεις Δευτέρα και Τρίτη σε μεγάλες πόλεις

Πιεσμένοι από τα τεράστια προβλήματα που μαστίζουν τον πρωτογενή τομέα, οι αγρότες μόλις δύο εβδομάδες μετά τον τερματισμό των μπλόκων, αποφάσισαν να προχωρήσουν σε νέες δυναμικές κινητοποιήσεις.

Θεωρώντας ότι μόνο με τον αγώνα θα καταφέρουν να υπερασπιστούν το δίκαιο των αιτημάτων τους αποφάσισαν να διοργανώσουν συλλαλητήριο με τρακτέρ στην Αθήνα, σύμφωνα με το Thesspost.gr. Η κάθοδος στην πρωτεύουσα προγραμματίζεται για την Παρασκευή 13 Φεβρουαρίου ενώ, σύμφωνα με τον μέχρι στιγμής προγραμματισμό, θα διανυκτερεύσουν στο Σύνταγμα και θα αποχωρήσουν το Σάββατο.

Παράλληλα θα διοργανωθούν συλλαλητήρια την ερχόμενη Δευτέρα και Τρίτη σε όλες τις μεγάλες πόλεις της χώρας ενώ θα συμμετέχουν και στις κινητοποιήσεις, στις 28 Φεβρουαρίου, για το σιδηροδρομικό δυστύχημα των Τεμπών.

Οι αποφάσεις αυτές ελήφθησαν από τους εκπροσώπους της πανελλαδικής επιτροπής στη σημερινή σύσκεψη στη Νίκαια καθώς, όπως υπογράμμισαν όλοι οι συμμετέχοντες, η κυβέρνηση άκουσε, αλλά… δεν έλυσε τα βασικά τους ζητήματα – κυρίως την αναπλήρωση χαμένου εισοδήματος και το εμβόλιο στους κτηνοτρόφους για την ευλογιά – με συνέπεια αρκετοί επαγγελματίες να βρίσκονται σε οικονομικό αδιέξοδο.

