Κανονικό οπλοστάσιο είχε ο απόστρατος αξιωματικός της Πολεμικής Αεροπορίας που συνελήφθη την Πέμπτη στην Κορινθία, όπως φαίνεται από τις εικόνες που δημοσίευσε η ΕΛΑΣ, ενώ οι αστυνομικοί βρήκαν και ένα πλήρως εξοπλισμένο εργαστήριο κατασκευής φυσιγγίων πυροβόλων όπλων, στη σοφίτα του.

Κατόπιν κατάλληλης αξιοποίησης πληροφοριών, από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης Παράνομης Διακίνησης και Εμπορίας Αντικειμένων, πραγματοποιήθηκε έρευνα στην οικία του συλληφθέντα, παρουσία δικαστικού λειτουργού, στο πλαίσιο της οποίας, βρέθηκαν -μεταξύ άλλων- και κατασχέθηκαν:

174 όπλα (πιστόλια, περίστροφα, πολυβόλα, υποπολυβόλα, τυφέκια),

πλήθος ουσιωδών και λοιπών εξαρτημάτων (156 κάννες, 45 λαβές, 350 γεμιστήρες, 110 χειροφυλακτήρες κ.ά.),

πάνω από 15.500 φυσίγγια διαφόρων διαμετρημάτων,

πολεμικά μαχαίρια, σπάθες, ξιφολόγχες, σιγαστήρες,

διόπτρες, στρατιωτικού τύπου υλικό, καθώς και

επιτραπέζια ημερολόγια- ατζέντες με χειρόγραφες σημειώσεις.

Δείτε εικόνες:

Παράλληλα, από την εξέλιξη της έρευνας, εντοπίστηκε στη σοφίτα της οικίας πλήρως εξοπλισμένο εργαστήριο κατασκευής, γόμωσης και αναγόμωσης φυσιγγίων διαφόρων διαμετρημάτων, αποτελούμενο, μεταξύ άλλων, από πλήθος καλύκων, καψυλλίων, βολίδων-βλημάτων, καθώς και συσκευασιών που περιείχαν πυρίτιδα, συνολικού βάρους άνω των -120- κιλών.

Πέραν των ανωτέρω, εντοπίστηκαν επίσης και κατασχέθηκαν ταχυδρομικές συσκευασίες με στοιχεία αποστολής από χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι οποίες περιείχαν σχετικά εξαρτήματα και έφεραν ως παραλήπτη τον κατηγορούμενο.

Η αποστολή των κατασχεθέντων για εργαστηριακή εξέταση, στη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών, βρίσκεται σε εξέλιξη.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

