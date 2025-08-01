Σε πλήρη λειτουργία τέθηκε σήμερα, 1η Αυγούστου, το μεγαλύτερο τμήμα του νέου αυτοκινητόδρομου Πατρών – Πύργου, φέρνοντας ουσιαστική αναβάθμιση στην οδική ασφάλεια και τη συνδεσιμότητα της Δυτικής Ελλάδας.

Από τις 12:00 το μεσημέρι, παραδόθηκαν στους οδηγούς τα πρώτα 65 χιλιόμετρα, που καλύπτουν τη διαδρομή από τον Πύργο έως τον Κάτω Αλισσό, λίγα χιλιόμετρα έξω από την Πάτρα.

Αξίζει να σημειωθεί ότι στον σταθμό διοδίων του Πύργου, βρέθηκε την ίδια ώρα ο υπουργός Υποδομών και Μεταφορών, Χρίστος Δήμας.

Η έναρξη της κυκλοφορίας σηματοδοτεί την επίλυση ενός χρόνιου προβλήματος, καθώς το συγκεκριμένο έργο παρέμενε για δεκαετίες σε στασιμότητα, προκαλώντας εύλογη ανησυχία στους κατοίκους και χρήστες του παλαιού δρόμου, ο οποίος είχε χαρακτηριστεί επανειλημμένα ως ένας από τους πιο επικίνδυνους στη χώρα.

Το νέο τμήμα εντάσσεται στο ευρύτερο έργο της Ολυμπίας Οδού, που πλέον συγκαταλέγεται στους τρεις μεγαλύτερους αυτοκινητοδρόμους της Ελλάδας, με συνολικό μήκος 277 χιλιομέτρων. Η πλήρης ολοκλήρωση της διαδρομής, έως το Μιντιλόγλι, αναμένεται μέχρι το τέλος Νοεμβρίου, όπως προβλέπει το επίσημο χρονοδιάγραμμα, προσθέτοντας ακόμα 10 χιλιόμετρα σύγχρονου αυτοκινητοδρόμου.

45 λεπτά από την Πάτρα στον Πύργο – Αλλαγή σκηνικού στις μετακινήσεις

Με την παράδοση του νέου δρόμου, η απόσταση Πάτρα – Πύργος μειώνεται θεαματικά σε μόλις 45 λεπτά, ενώ η διαδρομή από την Αθήνα μέχρι τον Πύργο διαρκεί πλέον περίπου 2 ώρες και 45 λεπτά, προσφέροντας σημαντικά πλεονεκτήματα σε χρόνο, άνεση και – κυρίως – ασφάλεια.

Πρόκειται για μια στρατηγικής σημασίας υποδομή, που διασφαλίζει την άμεση σύνδεση της πρωτεύουσας με το λιμάνι της Πάτρας, αλλά και με άλλα κρίσιμα σημεία της Δυτικής Ελλάδας, όπως το Κατάκολο, η Κυλλήνη και το αεροδρόμιο του Αράξου.

Η πολυτροπική αυτή διασύνδεση αναμένεται να λειτουργήσει ως μοχλός ανάπτυξης για ολόκληρη την παραλιακή ζώνη της Δυτικής Πελοποννήσου, προωθώντας την τουριστική, εμπορική και αγροτική δραστηριότητα της περιοχής.

Η πρώτη «έξυπνη» εθνική οδός – Ηλεκτρονικά διόδια και εκπτώσεις

Η Πατρών – Πύργου αποτελεί καινοτομία για τα ελληνικά δεδομένα, καθώς είναι ο πρώτος πλήρως αυτοματοποιημένος αυτοκινητόδρομος της χώρας, με αποκλειστική λειτουργία μέσω ηλεκτρονικών διοδίων και Αυτόματων Μηχανών Πληρωμής.

Σύμφωνα με την Ολυμπία Οδό, από σήμερα τίθενται σε ισχύ τα διόδια για τη ζώνη Πύργος – Κυλλήνη (29 χλμ.), ενώ το τμήμα Μιντιλόγλι – Κυλλήνη, το οποίο περιλαμβάνει και το υπό κατασκευή κομμάτι Καμίνια – Μιντιλόγλι, θα παραμείνει χωρίς χρέωση έως την πλήρη ολοκλήρωσή του, που τοποθετείται χρονικά εντός του Νοεμβρίου 2025.

Παράλληλα, επεκτείνεται το εκπτωτικό πρόγραμμα VALUE, το οποίο προσφέρει κλιμακωμένες εκπτώσεις από 15% έως και 60% σε συχνούς χρήστες με ηλεκτρονικό πομποδέκτη ΟΛΥΜΠΙΑ PASS ή Μοτοκάρτα Ολυμπίας Οδού, παρέχοντας οικονομικά κίνητρα για την καθημερινή μετακίνηση.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.