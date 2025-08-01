Σύλληψη απόστρατου της Πολεμικής Αεροπορίας - Βρέθηκε «οπλοστάσιο» στο σπίτι του στο Κιάτο

Σε μεγάλη αστυνομική επιχείρηση της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, εντοπίστηκε σημαντική ποσότητα όπλων στο σπίτι ενός απόστρατου αξιωματικού της Πολεμικής Αεροπορίας, ο οποίος συνελήφθη, μαζί με τη σύζυγό του.

Σύμφωνα με πληροφορίες, τουλάχιστον 100 όπλα βρέθηκαν στην κατοχή του, καθώς είχε μετατρέψει το σπίτι του στο Κιάτο σε εργαστήριο αναγόμωσης σφαιρών.

Συγκεκριμένα, μέχρι στιγμής έχουν εντοπιστεί πολεμικά τυφέκια, πιστόλια με διόπτρες, πυρίτιδα και χιλιάδες σφαίρες.

Ο απόστρατος των ενόπλων Δυνάμεων φέρεται να εφοδίαζε γνωστό μεγαλέμπορο όπλων, ενώ παράλληλα πραγματοποιούσε χιλιάδες αναγομώσεις σφαιρών.

