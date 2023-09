Κανονικά τα δρομολόγια των πλοίων - Αίρεται το απαγορευτικό απόπλου Ελλάδα 18:00, 11.09.2023 linkedin

Κανονικά εκτελούνται από το απόγευμα τα δρομολόγια των πλοίων από τα λιμάνια του Πειραιά, της Ραφήνας και του Λαυρίου.