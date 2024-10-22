Στη σύλληψη της οικιακής βοηθού της 84χρονης που δολοφονήθηκε στα Καμένα Βούρλα προχώρησαν οι αρχές κατόπιν εντάλματος σύλληψης που εκδόθηκε εις βάρος της.

Νωρίτερα, οι αστυνομικές Αρχές είχαν προχωρήσει στην προσαγωγή της ίδιας καθώς και του συζύγου της, οι οποίοι διατηρούσαν στενές σχέσεις με το θύμα και φέρεται να γνώριζαν ότι η ηλικιωμένη είχε μεγάλο χρηματικό ποσό στο σπίτι της.

Υπενθυμίζεται ότι η ηλικιωμένη είχε βρεθεί δολοφονημένη με μια μαχαίρια στην πλάτη μέσα στο σπίτι της. Η πόρτα ήταν ξεκλείδωτη και τα κλειδιά ήταν τοποθετημένα από την πίσω πλευρά της πόρτας.

