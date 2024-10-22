Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Δολοφονία 84χρονης στα Καμένα Βούρλα: Εκδόθηκε ένταλμα σύλληψης για την οικιακή βοηθό

Οι αστυνομικές Αρχές είχαν προχωρήσει στην προσαγωγή της ίδιας καθώς και του συζύγου της, οι οποίοι διατηρούσαν στενές σχέσεις με το θύμα και φέρεται να γνώριζαν ότι είχε μεγάλο χρηματικό ποσό 

Χειροπέδες

Στη σύλληψη της οικιακής βοηθού της 84χρονης που δολοφονήθηκε στα Καμένα Βούρλα προχώρησαν οι αρχές κατόπιν εντάλματος σύλληψης που εκδόθηκε εις βάρος της.

Νωρίτερα, οι αστυνομικές Αρχές είχαν προχωρήσει στην προσαγωγή της ίδιας καθώς και του συζύγου της, οι οποίοι διατηρούσαν στενές σχέσεις με το θύμα και φέρεται να γνώριζαν ότι η ηλικιωμένη είχε μεγάλο χρηματικό ποσό στο σπίτι της.

Υπενθυμίζεται ότι η ηλικιωμένη είχε βρεθεί δολοφονημένη με μια μαχαίρια στην πλάτη μέσα στο σπίτι της. Η πόρτα ήταν ξεκλείδωτη και τα κλειδιά ήταν τοποθετημένα από την πίσω πλευρά της πόρτας.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Δολοφονία σύλληψη
Σχετικά Άρθρα
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
0 0 Bookmark