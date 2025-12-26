Δύο άνθρωπο βρήκαν τραγικό θάνατο σε μεγάλη πυρκαγιά που ξέσπασε σε διαμέρισμα στην Καλλιθέα το βράδυ της Παρασκευής.

Στο σημείο έσπευσαν ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής, καθώς και κλιμακοφόρο όχημα, καθώς αρχικά υπήρξαν αναφορές για εγκλωβισμένα άτομα. Μετά τον έλεγχο που διενεργήθηκε, ανασύρθηκαν δύο άτομα απανθρακωμένα. Σύμφωνα με πληροφορίες, πρόκειται για δύο Σύρους.

Στο σημείο επιχείρησαν 15 πυροσβέστες με 5 οχήματα.

Δείτε βίντεο από το σημείο:

