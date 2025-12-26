Καιρός: Πτώση της θερμοκρασίας - Πρόγνωση μέχρι και Παραμονή Πρωτοχρονιάς

Σε αμιγώς χειμωνιάτικη... διάθεση μπαίνει από αύριο ο καιρός, καθώς η ΕΜΥ προβλέπει πτώση της θερμοκρασίας, κυρίως στα ανατολικά και στα βόρεια.

Στην ανατολική και νότια χώρα νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες με τοπικές βροχές στη Χαλκιδική, τις Σποράδες, την Εύβοια, την ανατολική Στερεά, τη νότια Πελοπόννησο, τις Κυκλάδες, την Κρήτη και το πρωί στο βόρειο Αιγαίο. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός με λίγες τοπικές νεφώσεις τις πρωινές ώρες.

Τοπικά περιορισμένη ορατότητα τις πρωινές ώρες κυρίως στα δυτικά ηπειρωτικά.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, στα δυτικά 3 με 5 και πρόσκαιρα στο βόρειο Ιόνιο τοπικά έως 6, στα ανατολικά 4 με 6 και στο νοτιοανατολικό Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ με βαθμιαία εξασθένηση στα βόρεια.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση κυρίως στα ανατολικά και τα βόρεια. Θα φθάσει στα βόρεια ηπειρωτικά τους 9 με 12 βαθμούς, στα ανατολικα ηπειρωτικά τους 13 με 15 και στην υπόλοιπη χώρα τους 15 με 17 βαθμούς Κελσίου. Παγετός θα σημειωθεί κατά τόπους νωρίς το πρωί στα βόρεια ηπειρωτικά.

Πρόγνωση για Κυριακή

Στα νησιά του Ιονίου, τις Κυκλάδες, την Κρήτη, τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα λίγες τοπικές νεφώσεις που από το απόγευμα στην Κρήτη και τις Σποράδες θα αυξηθούν και θα σημειωθούν τοπικές βροχές. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός.

Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί βορειοδυτικοί 4 με 6 και στα πελάγη τοπικά 7 μποφόρ. Στο βορειοανατολικά από το μεσημέρι θα στραφούν σε βορειοανατολικούς με την ίδια ένταση.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο ως προς τις μέγιστες τιμές στα κεντρικά και τα νότια. Θα φθάσει στα βόρεια ηπειρωτικά τους 10 με 13 βαθμούς, στα ανατολικά ηπειρωτικά τους 14 με 16, στα δυτικά τους 15 με 16 και στην νησιωτική χώρα τους16 με 18 βαθμούς Κελσίου.

Παγετός θα σημειωθεί κατά τόπους νωρίς το πρωί στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά.

Πρόγνωση για Δευτέρα

Γενικά αίθριος καιρός με λίγες τοπικές νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες στα ανατολικά και νότια με πιθανότητα ασθενών βροχών στα νοτιοδυτικά.

Οι άνεμοι θα πνέουν αρχικά από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο νοτιοανατολικό Αιγαίο τοπικά 6 με 7 μποφόρ. Από το μεσημέρι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις με την ίδια ένταση.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση σε όλη τη χώρα. Παγετός θα σημειωθεί κατά τόπους νωρίς το πρωί στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά.

Πρόγνωση για Τρίτη

Λίγες νεφώσεις οι οποίες από το μεσημέρι θα αυξηθούν τοπικά στα δυτικά, τα νότια και το ανατολικό Αιγαίο με σποραδικές βροχές κυρίως στα νότια όπου ενδέχεται να σημειωθούν και μεμονωμένες καταιγίδες.

Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις 3 με 5 και στα νότια και ανατολικά πελάγη τοπικά 6 μποφόρ με τάση ενίσχυσης το βράδυ στο βόρειο Αιγαίο.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο κυρίως στα ανατολικά και βόρεια. Παγετός θα σημειωθεί κατά τόπους νωρίς το πρωί στα βόρεια ηπειρωτικά.

Πρόγνωση για Τετάρτη, παραμονή Πρωτοχρονιάς

Λίγες νεφώσεις τοπικά αυξημένες στα ανατολικά και νότια όπου θα σημειωθούν σποραδικές βροχές. Λίγα χιόνια θα πέσουν στα κεντρικά και βόρεια ορεινά.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και στα πελάγη τοπικά 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση σε όλη τη χώρα. Παγετός θα σημειωθεί κατά τόπους τις πρωινές ώρες στα βόρεια και κεντρικά ηπειρωτικά.

