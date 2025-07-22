Κατατέθηκε τη Δευτέρα 21 Ιουλίου 2025, το σχέδιο νόμου του Υπουργείου Εσωτερικών με τίτλο: «Αναμόρφωση του πειθαρχικού δικαίου των υπαλλήλων του δημόσιου τομέα, σύσταση Ελληνικού Κέντρου Εμπειρογνωμοσύνης Διοικητικών Μεταρρυθμίσεων και λοιπές διατάξεις».

Το σχέδιο νόμου εισάγεται προς επεξεργασία στην αρμόδια κοινοβουλευτική επιτροπή την ερχόμενη Πέμπτη, 24 Ιουλίου 2025.

Όπως αναφέρεται στην αιτιολογική έκθεση του νομοσχεδίου, επιχειρείται η αντιμετώπιση χρόνιων καθυστερήσεων που έχουν παρουσιαστεί στο πλαίσιο της πειθαρχικής διαδικασίας στον Δημόσιο τομέα.

Σύμφωνα με τηρούμενα στατιστικά στοιχεία, μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2024 περίπου 2.300 πειθαρχικές υποθέσεις εκκρεμούν στα 100 Πρωτοβάθμια Πειθαρχικά Συμβούλια του Δημοσίου. Σε πολλές περιπτώσεις, μάλιστα, η ολοκλήρωση των διαδικασιών μπορεί να πλησιάσει ή ακόμα και να ξεπεράσει τα 5 έτη.

Ειδικότερα, ο βασικός λόγος των καθυστερήσεων εντοπίζεται στον τρόπο συγκρότησης των Πρωτοβάθμιων Πειθαρχικών Συμβουλίων, στα οποία προεδρεύουν δικαστές ή εισαγγελείς, των οποίων η συμμετοχή σε πειθαρχικά όργανα δεν αποτελεί βασικό και κύριο, αλλά παράλληλο καθήκον.

Ακόμη, η ισχύουσα πειθαρχική διαδικασία παρουσιάζει μια σειρά από χρονοβόρα γραφειοκρατικά βήματα. Επιπλέον, έμφαση δίνεται στην ανάγκη επικαιροποίησης των διατάξεων του πειθαρχικού δικαίου, προκειμένου να ανταποκρίνονται στα σύγχρονα δεδομένα.

Ακολούθως, με το Β’ Μέρος του νομοσχεδίου εισάγονται ρυθμίσεις, οι οποίες ανταποκρίνονται στην ανάγκη αντιμετώπισης του ζητήματος έλλειψης εξωστρέφειας της χώρας στους τομείς της διοικητικής μεταρρύθμισης και της διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού του δημοσίου τομέα, με την παροχή εμπειρογνωμοσύνης στην ημεδαπή και την εξαγωγή εθνικής τεχνογνωσίας σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά και τρίτες χώρες, καθώς και στην ανάγκη ενίσχυσης της συνεργασίας και οικοδόμησης στρατηγικών σχέσεων της χώρας μας με άλλες χώρες, οργανισμούς και φορείς, με τη δημιουργία ενός νομικού προσώπου ιδιωτικού δικαίου (ν.π.ι.δ.) με αυτόν τον σκοπό και αποστολή.

Επιπρόσθετα, με στόχο την οικονομική και κοινωνική ενίσχυση της περιοχής του Έβρου, σε συνέχεια των εξαγγελιών του Πρωθυπουργού, παρέχονται κίνητρα για υπαλλήλους που θα υπηρετήσουν στον νομό -εκτός του Δήμου Αλεξανδρούπολης- με αυξημένο ποσοστό κάλυψης οργανικών θέσεων, προκειμένου να ενισχυθεί η παραμονή τους εκεί, ενώ παρέχεται η δυνατότητα ενεργοποίησης έκτακτων κύκλων κινητικότητας, με στόχο την άμεση κάλυψη αναγκών. Όπως, επίσης, θεσπίζονται συγκεκριμένα χρονικά πλαίσια αποσπάσεων και μετάταξης, τα οποία έχουν ως στόχο να εξασφαλίσουν τη διαρκή παρουσία και δέσμευση των υπαλλήλων στη συγκεκριμένη περιοχή.

Τέλος, θεσπίζεται η δυνατότητα μετάταξης υπαλλήλων που υπηρετούν με απόσπαση σε φορείς της Γενικής Κυβέρνησης του δημοσίου τομέα της περ. βα) της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4270/2014 στους ίδιους φορείς υποδοχής, όπου ήδη εργάζονται (πλην του προσωπικού που υπηρετεί σε πολιτικά γραφεία κομμάτων ή βουλευτών), με στόχο τη μείωση εναλλαγής, τη σταθερότητα του προσωπικού στον δημόσιο τομέα και τη βελτίωση της λειτουργίας των υπηρεσιών.

Ο υπουργός Εσωτερικών, Θοδωρής Λιβάνιος, με αφορμή την κατάθεση του εν λόγω νομοσχεδίου, δήλωσε: «Η αναμόρφωση του πειθαρχικού δικαίου για τους δημοσίους υπαλλήλους αποτελεί ένα κομβικό νομοσχέδιο με στόχο την ταχύτερη απονομή της πειθαρχικής δικαιοσύνης και απώτερο σκοπό την εύρυθμη λειτουργία της Δημόσιας Διοίκησης και κατ’ επέκταση την ενίσχυση της διαφάνειας και ενός δημοσίου τομέα με περισσότερη εξωστρέφεια και αποτελεσματικότητα.

Έως σήμερα, τα πειθαρχικά συμβούλια λειτουργούσαν με μεγάλους χρόνους απόκρισης, οι οποίοι σε αρκετές περιπτώσεις έφθαναν ακόμα και τα έξι χρόνια, με αποτέλεσμα πειθαρχικές υποθέσεις, που επί χρόνια «λίμναζαν», να αποτελούν τροχοπέδη στην απόδοση και παραγωγικότητα του ανθρώπινου δυναμικού που στελεχώνει τις δημόσιες υπηρεσίες και τους φορείς.

Η επιτάχυνση της Πειθαρχικής Διαδικασίας είναι πολύ σημαντική και για τους εργαζόμενους, οι οποίοι δεν πρέπει να βρίσκονται επί μακρόν αντιμέτωποι με πειθαρχικές διαδικασίες, αλλά και για τις υπηρεσίες όπου αυτοί υπηρετούν».

Από την πλευρά της, η υφυπουργός Εσωτερικών, Βιβή Χαραλαμπογιάννη, δήλωσε: «Η επιτάχυνση και η απλούστευση της διαδικασίας απονομής Πειθαρχικής Δικαιοσύνης, όπως και η αντιστοίχιση των ποινών με την κοινωνική πραγματικότητα συνιστούν τον πυρήνα της νομοθετικής πρωτοβουλίας του Υπουργείου Εσωτερικών.

Για πρώτη φορά προβλέπονται η σύσταση νέου Πειθαρχικού Συμβουλίου, αποτελούμενο από 60 λειτουργούς του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης, ο εκσυγχρονισμός της διαδικασίας με τη χρήση υψηλής τεχνολογίας, αυστηρές προθεσμίες, αλλά και ενίσχυση της διαφάνειας και της λογοδοσίας.

Εργαζόμαστε σταθερά για τον εξορθολογισμό των διοικητικών διαδικασιών, με γνώμονα την παροχή ποιοτικών υπηρεσιών προς τον πολίτη».

