Φωτιά σε δασική έκταση στα Τρίκαλα - Σηκώθηκαν 2 ελικόπτερα

Η φωτιά είναι σε δύσβατο σημείο - Για την κατάσβεση κινητοποιήθηκαν 35 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 10ης ΕΜΟΔΕ, 10 οχήματα και 2 ελικόπτερα.

UPDATE: 12:29
φωτιά

Σε εξέλιξη είναι η φωτιά που έχει εκδηλωθεί σε δασική έκταση στην περιοχή Αγρελιά στα Τρίκαλα.

Σύμφωνα με την πυροσβεστική, η φωτιά είναι σε δύσβατο σημείο και δεν απειλεί σπίτια.

Για την κατάσβεση κινητοποιήθηκαν 35 πυροσβέστες με 2 ομάδες  πεζοπόρων της 10ης ΕΜΟΔΕ, 10 οχήματα και 2 ελικόπτερα.

TAGS: Φωτιά Τρίκαλα Πυροσβεστική
