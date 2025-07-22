Σε εξέλιξη είναι η φωτιά που έχει εκδηλωθεί σε δασική έκταση στην περιοχή Αγρελιά στα Τρίκαλα.

Σύμφωνα με την πυροσβεστική, η φωτιά είναι σε δύσβατο σημείο και δεν απειλεί σπίτια.

Για την κατάσβεση κινητοποιήθηκαν 35 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 10ης ΕΜΟΔΕ, 10 οχήματα και 2 ελικόπτερα.

#Πυρκαγιά σε δασική έκταση στην περιοχή Αγρελιά Τρικάλων. Κινητοποιήθηκαν 35 ##πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 10ης ΕΜΟΔΕ, 10 οχήματα και 2 Ε/Π. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) July 22, 2025

