Σε εξέλιξη είναι η φωτιά που έχει εκδηλωθεί σε δασική έκταση στην περιοχή Αγρελιά στα Τρίκαλα.
Σύμφωνα με την πυροσβεστική, η φωτιά είναι σε δύσβατο σημείο και δεν απειλεί σπίτια.
Για την κατάσβεση κινητοποιήθηκαν 35 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 10ης ΕΜΟΔΕ, 10 οχήματα και 2 ελικόπτερα.
#Πυρκαγιά σε δασική έκταση στην περιοχή Αγρελιά Τρικάλων. Κινητοποιήθηκαν 35 ##πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 10ης ΕΜΟΔΕ, 10 οχήματα και 2 Ε/Π.— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) July 22, 2025
Πηγή: skai.gr
