Προφυλακιστέος κρίθηκε μετά την απολογία του ο πρώην αστυνομικός και γνωστός TikToker, για διακίνηση ναρκωτικών με τη δικογραφία να περιλαμβάνει διαλόγους που τον «καίνε».

Ο πρώην αστυνομικός φαίνεται πως έκανε μια πολυτελή ζωή, με τον επίτιμο πρόεδρο της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων, Γιώργο Καλλιακμάνη να αναφέρει στον ΣΚΑΪ πως για αυτό «έχει μπει στο στόχαστρο της Αρχής Καταπολέμησης Νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και ελέγχεται για το πώς έβγαζε τόσα χρήματα».

Ο κ. Καλλιακμάνης αποκαλύπτει και τι αναφέρεται στη δικογραφία:

«Ο ίδιος παραδέχεται ότι έβγαζε τη μέρα 2.000 ευρώ, σε συνομιλίες. Και είχε και κάποιες άλλες δραστηριότητες. Φαίνεται σε μια κατασκευαστική, σε μια εταιρεία με καλλυντικά. Και εκεί ελέγχεται αν οι δραστηριότητες είχαν σαν σκοπό να ξεβρωμίσουν χρήμα που είχε αποκομίσει από εγκληματικές δραστηριότητες. Σε κάποια σημεία παραδέχεται μάλιστα ότι κάνει διακίνηση ναρκωτικών, ένα αλισβερίσι με μια πελάτισσά του, στην οποία λέει ότι έχω τόσες δόσεις και στοιχίζει τόσο και θα πάρω τόσα».

Μάλιστα, ο κ. Καλλιακμάνης εκτιμά πως «σε τέτοιες περιπτώσεις δεν μπορεί να μην υπάρχουν συνεργοί, όταν κάποιος διακινεί ναρκωτικά. Γιατί κάποια κυκλώματα τα φέρνουν στην Ελλάδα, κάποιοι τα δίνουν σε συγκεκριμένους ανθρώπους και αυτοί με τη σειρά τους τα δίνουν στους πελάτες».

Και συνεχίζει: «Σε μια συνομιλία που έχει καταγραφεί από το Εσωτερικών Υποθέσεων, ο ίδιος λέει σε κάποιον άλλον ότι έδωσε ναρκωτικές ουσίες σε νεαρά άτομα, οι οποίες ήταν τόσο ισχυρές που ζαλίστηκαν οι νεαροί, όπως λέει ο ίδιος και μάλιστα λέει πως πήρε και ο ίδιος από την ίδια ουσία και κατόπιν κοιμόταν για πάρα πολλές ώρες».

«Εκεί στάθηκε ο ανακριτής και για αυτό τον προφυλάκισε», τόνισε ο κ. Καλλιακμάνης.

Πηγή: skai.gr

