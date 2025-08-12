Κρουαζιερόπλοιο με Ισραηλινούς θα καταπλεύσει στον Πειραιά – Κάλεσμα σε διαμαρτυρία από σωματεία

Κρουαζιερόπλοιο με ισραηλινούς τουρίστες είναι προγραμματισμένο να καταπλεύσει στον Πειραιά την Πέμπτη, 14 Αυγούστου, στις 7 το πρωί.

Με αφορμή την άφιξη του κρουαζιερόπλοιου - το οποίο μεταφέρει «στους ανέμελους τάχα τουρίστες, ισραηλινούς στρατιώτες», ναυτεργατικά και εργατικά σωματεία προγραμματίζουν συγκέντρωση διαμαρτυρίας στην πύλη Ε12 (Λιοντάρι), με κεντρικό σύνθημα την άμεση κατάπαυση του πυρός στη Γάζα.

«Την ίδια στιγμή που ο Νετανιάχου, αφήνει κατά μέρους και τα τελευταία προσχήματα περί "δικαιώματος στην αυτοάμυνα" και προαναγγέλλει καθολική κατοχή της Γάζας, την ώρα που οι νεκροί Παλαιστίνιοι, κυρίως παιδιά και άμαχοι, έχουν φτάσει τους 60.000, από την έναρξη αυτού του άδικου πολέμου», σημειώνουν σε κοινή ανακοίνωσής του το ναυτεργατικά σωματεία της Πανελλήνιας Ένωσης Μηχανικών Εμπορικού Ναυτικού ΠΕΜΕΝ και της Πανελλήνιας Ένωσης Κατωτέρων Πληρωμάτων Μηχανής ο ΣΤΕΦΕΝΣΩΝ.

Στη συγκέντρωση καλούν η Πανελλήνια Ένωση Μηχανικών Εμπορικού Ναυτικού (ΠΕΜΕΝ), η Πανελλήνια Ένωση Κατωτέρων Πληρωμάτων Μηχανής «ΣΤΕΦΕΝΣΩΝ», η Πανελλήνια Ένωση Ναυτών Εμπορικού Ναυτικού, σωματεία της ναυπηγοεπισκευής και εργατικές ενώσεις του Πειραιά.

Κάλεσμα για συμμετοχή απευθύνει και το ΠΑΜΕ, «για να εκφράσουμε μαχητικά την αλληλεγγύη μας στον παλαιστινιακό λαό...Το κρουαζιερόπλοιο που προέρχεται από το κράτος δολοφόνο του Ισραήλ πρέπει να έχει την ίδια τύχη που είχαν και το πλοία που μετέφεραν πολεμικό υλικό και δεν έδεσαν ποτέ στο λιμάνι!».

«Οι εκδηλώσεις αλληλεγγύης που αναπτύσσονται σε όλη τη χώρα, από εργατικά σωματεία, φορείς και τον λαό στόχο έχουν να εκφράσουν με όλους τους τρόπους την αλληλεγγύη προς τους παλαιστίνιους που αγωνίζονται ενάντια στην κατοχή και τα σχέδια των ιμπεριαλιστών στην περιοχή τους. Ο ελληνικός λαός και άλλοι λαοί τόσο στην Ευρώπη, όσο και στον κόσμο απαιτούν να μπει ένα τέλος στο έγκλημα« αναφέρει το ΠΑΜΕ.

Πηγή: skai.gr

