Χαμός επικράτησε πριν λίγες ημέρες σε πανηγύρι με την Γωγώ Τσαμπα στα Σιταράλωνα Αιτωλοακαρνανίας, όταν κάποια στιγμή οι παρευρισκόμενοι ήρθαν στα χέρια, ενώ η ορχήστρα έπαιζε τα «Καγκέλια».
Κατά τη διάρκεια της άγρια συμπλοκής «έφευγαν» στον αέρα τραπέζια, καρέκλες και μπουκάλια ενώ η τραγουδίστρια προσπαθούσε από τη σκηνή να ηρεμήσει τα πνεύματα.
@costaschamilos #tsampa #na eipe kalimera #dialimara #xamos #hremaaaaa #agrinio #xwrio ♬ πρωτότυπος ήχος - Chamilos
Η Γωγώ Τσαμπά ζητούσε από το μικρόφωνο να σταματήσουν τον καβγά, αλλιώς θα διέκοπτε την εμφάνιση και θα έφευγε.
