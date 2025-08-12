Χαμός επικράτησε πριν λίγες ημέρες σε πανηγύρι με την Γωγώ Τσαμπα στα Σιταράλωνα Αιτωλοακαρνανίας, όταν κάποια στιγμή οι παρευρισκόμενοι ήρθαν στα χέρια, ενώ η ορχήστρα έπαιζε τα «Καγκέλια».

Κατά τη διάρκεια της άγρια συμπλοκής «έφευγαν» στον αέρα τραπέζια, καρέκλες και μπουκάλια ενώ η τραγουδίστρια προσπαθούσε από τη σκηνή να ηρεμήσει τα πνεύματα.

Η Γωγώ Τσαμπά ζητούσε από το μικρόφωνο να σταματήσουν τον καβγά, αλλιώς θα διέκοπτε την εμφάνιση και θα έφευγε.

Πηγή: skai.gr

