Ένα 7χρονο κοριτσάκι έχασε τη ζωή του στην Καλλιθέα , όταν, υπό άγνωστες συνθήκες, πέρασε από τζαμαρία του σπιτιού της θείας του, η οποία είχε αναλάβει να το προσέχει.

Το παιδί μεταφέρθηκε σε κρίσιμη κατάσταση στο νοσοκομείο Παίδων Αγία Σοφία και παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες των γιατρών, δυστυχώς δεν τα κατάφερε.

Για την άμεση μεταφορά του στο νοσοκομείο είχε κληθεί για συνδρομή η αστυνομία, προκειμένου να ανοίγει τον δρόμο στο ασθενοφόρο.

Όπως έγινε γνωστό από την ΕΛΑΣ, το κορίτσι είχε πάει επίσκεψη σε σπίτι συγγενικού του προσώπου όταν κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες «πέρασε» μέσα από την τζαμαρία μπαλκονόπορτας με αποτέλεσμα να τραυματιστεί πολύ σοβαρά.

Για την υπόθεση συνελήφθη η 37χρονη θεία του κοριτσιού, εις βάρος της οποίας σχηματίστηκε δίωξη για ανθρωποκτονία από αμέλεια.

Το τραγικό συμβάν σημειώθηκε περίπου στις 15:30, σε πολυκατοικία στη συμβολή των οδών Δημοσθένους και Αθηνάς, στην Καλλιθέα. Το παιδί φέρεται να έτρεχε προς το μπαλκόνι του σπιτιού ώστε να πάρει κάτι, με αποτέλεσμα να πέσει στην τζαμαρία.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το μικρό κορίτσι υπέστη βαθύ τραύμα στην κοιλιακή χώρα. Οι γιατροί έδωσαν μάχη για πάνω από 40 λεπτά, προκειμένου να κρατήσουν το 7χρονο κορίτσι στη ζωή, ωστόσο δεν τα κατάφεραν.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.