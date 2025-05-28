Αυστηρό μήνυμα ότι μετά τις 15 Ιουνίου, που λήγει η προθεσμία για τον καθαρισμό επικίνδυνων οικοπέδων από τους ιδιοκτήτες τους, θα επιβάλλονται πρόστιμα από την Πυροσβεστική Υπηρεσία, η οποία με υπουργική απόφαση θα αναλάβει και την αρμοδιότητα και θα κάνει τους ελέγχους, έστειλε ο υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Γιάννης Κεφαλογιάννης, ενημερώνοντας τις Επιτροπές Περιφερειών και Προστασίας Περιβάλλοντος, για τον σχεδιασμό του υπουργείου και τις δράσεις για την αντιπυρική προστασία, το2025.

«Όπως γνωρίζετε έχει δοθεί μια παράταση στην υποχρέωση καθαρισμού και υποβολής δήλωσης από τους πολίτες έως τις 15 Ιουνίου, συνεκτιμώντας τόσο τις καλύτερες καιρικές συνθήκες φέτος, όσο και ορισμένες πρακτικές δυσκολίες που εμπόδιζαν τους ιδιοκτήτες οικοπέδων να ανταποκριθούν έγκαιρα έως τις 30 Απριλίου.

Οι διευκολύνσεις ωστόσο σταματούν εδώ. Από εδώ και πέρα ξεκινά η ανάληψη των ευθυνών και η εφαρμογή του νόμου. Ευθύνη των ιδιοκτητών ακινήτων καθαρίσουν τα ακίνητά τους. Ευθύνη των δήμων είναι να ελέγξουν, να επιβάλλουν πρόστιμα αλλά και να προχωρήσουν σε αυτεπάγγελτο καθαρισμό σε επικίνδυνα οικόπεδα.

Από τις 15 Ιουνίου θα δοθεί η αρμοδιότητα στην Πυροσβεστική να ελέγξει μια προς μια τις καταγγελίες των πολιτών στη βάση μιας νέας υπουργικής απόφασης που θα εκδοθεί τις επόμενες ημέρες και θα προχωρήσει στην επιβολή προστίμων όπου χρειαστεί», τόνισε χαρακτηριστικά ο κ. Κεφαλογιάννης.

Ο υπουργός χαρακτήρισε ακόμα επιτακτική ανάγκη την εκπαίδευση του αγροτικού κόσμου στη λήψη μέτρων πυροπροστασίας, η οποία, όπως είπε, θα γίνει θεσμικά το επόμενο διάστημα, ενώ έμφαση έδωσε και στον σημαντικό ρόλο της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, διαβεβαιώνοντας ότι το επόμενο διάστημα θα στηριχτεί θεσμικά και οικονομικά.

Επίσης προανήγγειλε ότι «θα επικαιροποιηθεί το Προεδρικό Διάταγμα 575 του 1980, θα γίνει εκ νέου αξιολόγηση και κατάταξη των περιοχών της χώρας ως προς τον Κίνδυνο Δασικών Πυρκαγιών ώστε να γίνει μια πιο ορθολογική ιεράρχηση και δρομολόγηση έργων αντιπυρικής προστασίας για την προστασία των δασικών οικοσυστημάτων».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.