Καλάβρυτα: Άγνωστοι ανατίναξαν ΑΤΜ στην Κλειτορία

Ένα μηχάνημα αυτόματης ανάληψης χρημάτων, το οποίο ήταν εγκατεστημένο στο κτίριο του δημαρχείου στην Κλειτορία των Καλαβρύτων, ανατίναξαν σήμερα τα ξημερώματα δύο άγνωστοι δράστες.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Kalavrytanews.com, το χρηματικό ποσό που αφαιρέθηκε, πλησιάζει τις 50 χιλιάδες ευρώ.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, οι άγνωστοι δράστες, έχοντας καλυμμένα τα χαρακτηριστικά τους, έφθασαν έξω από το δημαρχείο με δύο αυτοκίνητα και στην συνέχεια τοποθέτησαν και πυροδότησαν εκρηκτικό μηχανισμό.

Αμέσως μετά την έκρηξη οι δράστες αφαίρεσαν από το ΑΤΜ τα χρήματα και διέφυγαν.

Σύμφωνα με πληροφορίες του kalavrytanews.com, ο θόρυβος από την έκρηξη ξεσήκωσε όλο το χωριό, ενώ προκλήθηκαν υλικές ζημιές στο σημείο.

Στο πλαίσιο των ερευνών που πραγματοποιεί η Αστυνομία για τον εντοπισμό των δραστών, συλλέγει στοιχεία από τον τόπο της έκρηξης, ενώ μέχρι τώρα έχουν βρεθεί δύο κομμάτια από σίδηρο και 20 ευρώ.

Παράλληλα, αναζητείται βιντεοληπτικό υλικό από κάμερες ασφαλείας που υπάρχουν στην ευρύτερη περιοχή.

Πηγή: skai.gr

