Στις 14 Φεβρουαρίου η απολογία του καθ’ ομολογίαν δράστη για τη δολοφονία της Ανθής Λινάρδου στην Κοζάνη

Την Παρασκευή 14 Φεβρουαρίου 2025 θα συνεχιστεί στο Μικτό Ορκωτό Εφετείο Δυτικής Μακεδονίας, η δίκη σε δεύτερο βαθμό για τη δολοφονία της Ανθής Λινάρδου από τον σύζυγό της, με καταγωγή από την Παλαιοβαρβάσαινα Ηλείας, τον Ιανουάριο του 2016, στο Βελβεντό Κοζάνης, σύμφωνα με το patrisnews.com.

Η δίκη, που ξεκίνησε χθες το πρωί σε βαρύ κλίμα και με αρκετές εντάσεις, διεκόπη και αναμένονται, πλέον, η απολογία του κατηγορουμένου, η πρόταση του εισαγγελέα και οι αγορεύσεις των συνηγόρων, πριν αποφασίσει το δευτεροβάθμιο δικαστήριο την ποινική μεταχείριση του καθ’ ομολογίαν δράστη.

Να σημειωθεί ότι πρωτόδικα, το 2017, ο 48χρονος σήμερα συζυγοκτόνος καταδικάστηκε από το Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο Κοζάνης σε ισόβια κάθειρξη, αφού προηγουμένως είχε ομολογήσει την πράξη του, χωρίς να του αναγνωριστεί κανένα ελαφρυντικό. Κατά την πρώτη συνεδρίαση της δίκης σε δεύτερο βαθμό, ενώπιον του Μικτού Ορκωτού Εφετείου, στην πόλη της Κοζάνης κατέθεσαν οι συγγενείς της 37χρονης Ανθής Λινάρδου, μητέρας δύο παιδιών, που δολοφονήθηκε από τον σύζυγό της, αστυνομικοί που συνέλαβαν τον κατηγορούμενο και συμμετείχαν στις προανακριτικές έρευνες για την εξιχνίαση της δολοφονίας στο Βελβεντό, τεχνικοί σύμβουλοι και ιατροδικαστές από την πλευρά της υπεράσπισης του καταδικασθέντα συζυγοκτόνου.

Από την ακροαματική διαδικασία φάνηκε ότι η υπερασπιστική γραμμή του κατηγορουμένου είναι ότι προέβη στην πράξη της ανθρωποκτονίας του εν βρασμώ και όχι από πρόθεση, όπως και έχει καταδικαστεί πρωτόδικα.

Πηγή: skai.gr

