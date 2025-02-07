Μετά τη Λέσχη Φιλίας Αγίου Παύλου, ο Δήμος Αθηναίων ανοίγει και τις παιδικές κατασκηνώσεις του στον Άγιο Ανδρέα, προκειμένου να φιλοξενήσει κατοίκους των Κυκλάδων, οι οποίοι εγκαταλείπουν τα σπίτια τους και τα νησιά τους, λόγω της έντονης σεισμικής δραστηριότητας.

Η εγκατάσταση θα ανοίξει αύριο Σάββατο (8/2) και οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με την 24ωρη γραμμή του Δήμου Αθηναίων 1595, για περισσότερες πληροφορίες και καθοδήγηση.

Μέχρι στιγμής, περισσότερα από 60 άτομα έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον για προσωρινή στέγαση.

Στα καταλύματα των παιδικών εξοχών, θα προσφέρεται στους φιλοξενούμενους ασφαλές καταφύγιο, θερμαινόμενη διαμονή, διατροφή, καθαριότητα και φύλαξη.

Τα στρώματα και τα κλινοσκεπάσματα δόθηκαν από το Κέντρο Υποδοχής και Αλληλεγγύης (Κ.Υ.Α.Δ.Α.), ενώ η διατροφή καλύπτεται σε συνεργασία με το Βρεφοκομείο Αθηνών.

«Ανταποκρινόμενοι στις στεγαστικές ανάγκες που προέκυψαν για τους κατοίκους των Κυκλάδων από τη συνεχιζόμενη σεισμική δραστηριότητα, ο Δήμος Αθηναίων με γρήγορα ανακλαστικά, ανοίγει τις παιδικές κατασκηνώσεις του στον Άγιο Ανδρέα. Εκεί, θα μπορέσουμε να φιλοξενήσουμε τους ανθρώπους που αναγκάζονται να εκκενώσουν τα σπίτια τους, προσφέροντας ασφαλή στέγαση και σίτιση σε όσους το έχουν ανάγκη», δήλωσε ο δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας.

Πηγή: skai.gr

