«Οι θερινές εκπτώσεις φεύγουν και το καλάθι του μαθητή έρχεται για να συγκρατήσει τις τιμές των βασικών σχολικών ειδών.Ο συνδυασμός εκπτώσεων, προσφορών και καλαθιών λειτουργεί υπέρ των καταναλωτών» σημειώνει σε δήλωσή του στην ΕΡΤ ο πρόεδρος του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Πειραιώς (ΕΒΕΠ) Βασίλης Κορκίδης.

Πέρυσι, οι τιμές στα σχολικά αναλώσιμα είδη εμφάνισαν αύξηση άνω του 10%, ενώ, σύμφωνα με την ετήσια μείωση 6% των τιμών στα χαρτικά τον Ιούλιο, εκτιμάται πως φέτος δεν θα έχουμε αυξήσεις, παρά τον τετραπλασιασμό του μεταφορικού κόστος των εισαγωγών από Κίνα το 2024.

Έτσι, σύμφωνα με τον πρόεδρο του ΕΒΕΠ, υπολογίζεται, πως το μέσο κόστος της σχολικής λίστας θα κυμαίνεται από 20 έως 50 ευρώ, ανάλογα την ηλικία και τις ανάγκες του μαθητή.

Από τις 28 Αυγούστου το «καλάθι του μαθητή»

Από την Τετάρτη, 28 Αυγούστου, ξεκινά να εφαρμόζεται στην αγορά το «καλάθι του μαθητή», που θα ισχύσει έως και τις 15 Οκτωβρίου.

Το καλάθι θα περιλαμβάνει όλα τα είδη που χρειάζονται εν όψει της νέας σχολικής χρονιάς, όπως τσάντες, κασετίνες, τετράδια, μπλοκ, ετικέτες, καλύμματα, μολύβια, μαρκαδόροι, ξυλομπογιές, γόμες, ξύστρες, διαβήτες, χάρακες και φωτοτυπικό χαρτί.

Ο υπουργός Ανάπτυξης ζήτησε από τους εκπροσώπους της αγοράς σχολικών ειδών να εξαντλήσουν όλα τα περιθώρια μείωσης του κέρδους και οι τιμές να είναι καλύτερες από πέρυσι, αφού, σύμφωνα με τη φετινή μείωση των τιμών στον κλάδο των χαρτικών, δεν δικαιολογείται καμία ανατίμηση στα σχολικά είδη.

Τόνισε, επίσης, πως θα υπάρξουν αυστηροί έλεγχοι από τη ΔΙΜΕΑ, ενώ, μετά από νομοθετική πρωτοβουλία για σχετικές παραβάσεις, το ανώτερο πρόστιμο έχει ανέλθει στα 5 εκατ. ευρώ.

Τι δεν μπαίνει στο καλάθι

Η σχολική λίστα δεν εξαντλείται στη γραφική ύλη και στα αναλώσιμα, αφού συνήθως περιλαμβάνει και άλλα είδη, όπως σχολικά βοηθήματα, είδη ζωγραφικής και χειροτεχνίας, ξενόγλωσσα βιβλία, φόρμες γυμναστικής και άλλα συμπληρωματικά προϊόντα και δραστηριότητες, οι τιμές των οποίων δεν συμπεριλαμβάνονται στο καλάθι, τονίζει ο κος Κορκίδης.

«Πρέπει να δώσουμε κίνητρα με προσιτές τιμές, όλο τον χρόνο στους εγχώριους διαχρονικούς πελάτες μας, ώστε να επιλέγουν να κάνουν τις αγορές τους, είτε φυσικά, είτε ψηφιακά από τα ράφια ελληνικών καταστημάτων. Ο συνδυασμός εκπτώσεων, προσφορών και καλαθιών λειτουργεί υπέρ των καταναλωτών», δηλώνει ο πρόεδρος του ΕΒΕΠ.

Πηγή: skai.gr

