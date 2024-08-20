Πρόεδρος ΣΕΛΠΕ για καλάθι σχολικών ειδών: Το υποστηρίζουμε με όλη μας τη δύναμη

«Σε μια εποχή που η ελληνική οικογένεια δοκιμάζεται, δεν θα μπορούσαμε ως σύνδεσμος, να μη στηρίξουμε το μέτρο του «καλαθιού σχολικών ειδών», ανέφερε ο πρόεδρος του Συνδέσμου Επιχειρήσεων Λιανικής Πώλησης Ελλάδος, Κώστας Γεράρδος, ο οποίος συμμετείχε στη σύσκεψη που συγκάλεσε σήμερα, Τρίτη 20 Αυγούστου, ο υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος.

Αναλυτικά η δήλωσή του :



«Οφείλουμε, όμως, να θέσουμε έναν σοβαρό προβληματισμό: Κάθε επιχείρηση προσβλέπει σε μια ανοδική πορεία, ώστε να μπορεί να καλύψει τα έξοδά της, να πληρώσει τους μισθούς των συνεργατών της και να βγάλει, στο τέλος της ημέρας, κάποιο κέρδος. Τους τελευταίους μήνες και η ελληνική επιχείρηση δοκιμάζεται, διότι βλέπει τη ζήτηση να φθίνει, τα κόστη της να αυξάνουν, κυρίως στα μεταφορικά και την ενέργεια και παράλληλα φέρει το βάρος της μετάθεσης της ευθύνης της κυβερνητικής κοινωνικής πολιτικής σε αυτήν.Αυτά τα δεδομένα, συνδυασμένα με τη μονιμοποίηση παρεμβατικών κυβερνητικών μέτρων, φέρνουν σε πολύ δύσκολη οικονομική θέση τον «κορμό» της ελληνικής οικονομίας, που είναι κάθε ελληνική εταιρία.

Εμείς ως Σύνδεσμος θα κάνουμε ό,τι είναι δυνατό, ώστε να ελαφρύνουμε τον οικογενειακό προϋπολογισμό ενόψει της φετινής σχολικής χρονιάς» ανέφερε ο

πρόεδρος του ΣΕΛΠΕ Κώστας Γεράρδος.

Στη συνάντηση, ο υπουργός ανακοίνωσε τη συγκρότηση του «καλαθιού των σχολικών ειδών» που θα τεθεί σε ισχύ από τις 28 Αυγούστου μέχρι και τις 15 Οκτωβρίου, ενώ απευθυνόμενος στους φορείς της αγοράς ανέφερε πως τα σχετικά προϊόντα εντάσσονται στις διατάξεις για το πλαφόν κέρδους και για αυτό θα υπάρξουν άμεσα έλεγχοι από τη ΔΙΜΕΑ.

Ποια είδη περιλαμβάνονται στο καλάθι του μαθητή

Στο «καλάθι του μαθητή» εντάσσονται:

Σχολικές τσάντες

Κασετίνες

​Τετράδια / μπλοκ (και ετικέτες τετραδίων και καλύμματα)

Μολύβια ξύλινα ή μηχανικά

​Χρωματιστοί μαρκαδόροι / ξυλομπογιές

​Στυλό

Γόμες

​Ξύστρες

Διαβήτες

Χάρακες (σετ γεωμετρικών οργάνων)

Φωτοτυπικό χαρτί.

Στη σύσκεψη συμμετείχαν, ο γενικός γραμματέας Εμπορίου Σωτήρης Αναγνωστόπουλος, η Γενική Γραμματέας Βιβλιοχαρτοπωλών Ελλάδος Καλλιόπη

Σκάγια, ο πρόεδρος του Συνδέσμου Επιχειρήσεων Λιανικής Πώλησης Ελλάδος Κώστας Γεράρδος, ο πρόεδρος της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδος Ιωάννης Μασούτης και ο εκπρόσωπος της Ένωσης Σούπερ Μάρκετ ΑπόστολοςΠεταλάς.

