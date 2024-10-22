Με πρόστιμα έως και 2.000 ευρώ και «μπλοκαρίσματα» στις πωλήσεις και μεταβιβάσεις περιουσιακών τους στοιχείων απειλούνται οι ιδιοκτήτες των ακινήτων που δεν θα δηλώσουν τα ακίνητά τους στο Εθνικό Κτηματολόγιο - σε περιοχές όπου εξακολουθεί να «τρέχει» η κτηματογράφηση - μέχρι τις 30 Νοεμβρίου 2024.

Παράλληλα, πίστωση χρόνου έως τις 30 Νοεμβρίου έχει δοθεί και για τη διόρθωση των αρχικών εγγραφών, που έληξαν στο τέλος του 2023.

Σε περίπτωση που οι ιδιοκτήτες των ακινήτων δεν τα δηλώσουν στο Κτηματολόγιο, τα δικαιώματα που δε θα δηλωθούν θα εμφανίζονται ως «αγνώστου ιδιοκτήτη» και θεωρητικά θα ανήκουν στο Δημόσιο.

Σύμφωνα με Τα Νέα, ήδη, οι αδήλωτες ιδιοκτησίες υπολογίζονται σε χιλιάδες και όταν θα παρέλθει η καταληκτική ημερομηνία, θα πρέπει να διεκδικηθούν είτε μέσω της νομικής οδού είτε μέσω διοικητικών πράξεων, ενώ δε θα μπορούν να αξιοποιηθούν (να διατεθούν για αγοραπωλησίες κ.λπ.).

Στις περιοχές όπου η κτηματογράφηση είναι ακόμα σε εξέλιξη, εντάσσονται δήμοι της Αττικής και της Θεσσαλονίκης, καθώς και περιοχές στη Βόρεια Ελλάδα, στην Πελοπόννησο, στην Κρήτη κ.λπ. Συγκεκριμένες πληροφορίες για τις περιοχές αυτές μπορούν να λάβουν οι πολίτες μέσω του ψηφιακού χάρτη του Κτηματολογίου maps.ktimatologio.gr.

