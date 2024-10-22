Του Δημήτρη Κολιομιχάλη

Από δύο λωρίδες διεξάγεται η κίνηση στην κάθοδο της λεωφόρου Κηφισού στο ύψος της Νέας Φιλαδέλφειας λόγω εκδήλωσης πυρκαγιάς σε φορτηγό νωρίτερα.

Το φορτηγό δεν έχει μετακινηθεί ακόμη.

Το μποτιλιάρισμα αρχίζει από τη Νέα Κηφισιά προς το σημείο του συμβάντος.

Μεγάλες καθυστερήσεις και στην άνοδο της λεωφόρου Κηφισού από το ύψος της Ιεράς Οδού προς τη Νέα Φιλαδέλφεια λόγω τροχαίου ατυχήματος νωρίτερα.

Πολύ αυξημένη είναι επίσης η κίνηση στο κέντρο της Αθήνας και συγκεκριμένα στον άξονα Πειραιώς - Σταδίου, στη Βασ. Σοφίας προς τη Βουλή και στη Βασ. Αμαλίας.



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.