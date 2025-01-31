Κακοποίηση τρίχρονου: Ξεκινούν σήμερα τα εγκεφαλικά τεστ στον Άγγελο

Κρίσιμη η σημερινή ημέρα για τον τρίχρονο Άγγελο, που κακοποιήθηκε βάναυσα από την 26χρονη μητέρα και τον 44χρονο σύντροφό της, οι οποίοι κρίθηκαν προφυλακιστέοι με σύμφωνη γνώμη ανακρίτριας και εισαγγελέα.

Σύμφωνα με τα όσα έγιναν γνωστά - όπως γράφει το Cretalive - αρχίζει η διαδικασία των τεστ, ώστε να δουν οι γιατροί αν ο εγκέφαλος του 3χρονου αγοριού ανταποκρίνεται στα ερεθίσματα. Ο Αναπληρωτής Διοικητής του ΠΑΓΝΗ, Στέλιος Κτενιαδάκης δήλωσε: «Μέχρι στιγμής δεν έχουμε κάποια θετική αντίδραση για την οποία να είμαστε αισιόδοξοι».

Υπενθυμίζεται ότι την Πέμπτη εκδόθηκε από το Μονομελές Πλημμελειοδικείο Ηρακλείου, προσωρινή διαταγή από το δικαστήριο, έπειτα από εισαγγελική παραγγελία, με την οποία αφαιρέθηκε η γονική μέριμνα από την 26χρονη και ανατέθηκε στη γιαγιά από τη μητρική πλευρά.

Όπως έγραψε το Cretalive, τα έγγραφα έχουν επιδοθεί ήδη στη γιαγιά και εκκρεμεί η οριστική απόφαση, που θα συζητηθεί στις 19 Φεβρουαρίου με τη διαδικασία της εκουσίας.

«Το παιδί δεν έχει σχεδόν καθόλου πιθανότητες επιβίωσης»

Σύμφωνα με το πόρισμα του ιατροδικαστή, οι βαριές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις “δια θλώντος οργάνου γενόμενες”, δηλαδή κακώσεις που έγιναν πιθανώς με ρόπαλο ή τα ξύλα από την κούνια που έχουν κατασχέσει οι Αρχές από το σπίτι του προφυλακισμένου ζεύγους, είναι τόσο βαριές, που αναμένουν ως πιθανότερο, την κατάληξη του παιδιού, με την ιατροδικαστή να αναζητά αντίστοιχα περιστατικά στη βιβλιογραφία για να σημειώσει ότι το παιδί δεν έχει σχεδόν καθόλου πιθανότητες επιβίωσης.



Το ζευγάρι των κατηγορούμενων, όπως γράψαμε, θα οδηγηθεί πιθανότατα σε φυλακές εκτός Κρήτης, καθώς έχει καταστεί σαφές ότι δεν μπορούν να τους δεχθούν για λόγους ασφαλείας σε σωφρονιστικό κατάστημα στο νησί. Εκτιμάται, ότι αμφότεροι θα μεταφερθούν στον Κορυδαλλό, ενώ για λόγους ασφαλείας αποφεύγεται να ειπωθεί το παραμικρό για τη μεταγωγή τους, το πότε και το πού.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.