Με συμβολικούς αποκλεισμούς συνεχίζουν, σήμερα Παρασκευή τις κινητοποιήσεις τους οι αγρότες της Θεσσαλίας. Οι αγρότες της Καρδίτσας και των Φαρσάλων θα πραγματοποιήσουν παράσταση διαμαρτυρίας στη ΔΕΗ για το αγροτικό ρεύμα.

Στις 11 το πρωί της Κυριακής καλούν τοπικές αρχές, σωματεία, φορείς, συλλόγους και πολίτες στο σημείο του μπλόκου.

Χθες, Πέμπτη δεκάδες τρακτέρ και αγροτικά μηχανήματα κατέκλυσαν το κέντρο των Τρικάλων με τη συμμετοχή των αγροτών να είναι μεγάλη. Οι αγρότες δηλώνουν αποφασισμένοι να συνεχίσουν τον αγώνα τους, ζητώντας άμεσες λύσεις στα δίκαια αιτήματά τους. Με σύνθημα «Συνεχίζουμε – Δυναμώνουμε!», έδειξαν ότι η πίεση προς την κυβέρνηση δεν πρόκειται να μειωθεί.

Στο κάλεσμά τους για την Κυριακή οι αγρότες της Καρδίτσας αναφέρουν:

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ Ο.Τ.Α. Ν. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

Ο Σύλλογος Εργαζομένων Ο.Τ.Α. Ν. Καρδίτσας στηρίζει τον αγώνα των μικρομεσαίων αγροτών που βγήκαν στο δρόμο του αγώνα, στέλνοντας το μήνυμα στην κυβέρνηση, πως είναι αποφασισμένοι να παλέψουν για την επιβίωσή τους, για να συνεχίσουν την ενασχόλησή τους με τη γη και την κτηνοτροφία, για να μπορέσουν να ζήσουν οι ίδιοι και οι οικογένειές τους με αξιοπρέπεια.

Εκφράζει την αμέριστη συμπαράστασή του και αλληλεγγύη στο δίκαιο αγώνα που δίνει αυτές τις ημέρες η μικρομεσαία αγροτιά του τόπου μας, στήνοντας μπλόκο στο ΔΕΛΤΑ-Ε65 στην Καρδίτσα αλλά και ταυτόχρονα σε όλη τη χώρα.

Τα προβλήματα των αγροτών είναι υπαρκτά και σοβαρά και επηρεάζουν όχι μόνο τους ίδιους τους αγρότες, αλλά κατ’ επέκταση ολόκληρη την ελληνική κοινωνία. Οι κυβερνητικές πολιτικές οδηγούν τον βασικό πρωτογενή τομέα της χώρας μας στον αφανισμό. Με την κατακόρυφη αύξηση στο κόστος παραγωγής (λιπάσματα, συλλογή, πετρέλαιο, ρεύμα), οι αγρότες οδηγούνται με μαθηματική ακρίβεια στη φτώχεια και στο μαρασμό.

Η αγωνιστική πίεση και η μαζικοποίηση των αγροτικών μπλόκων, θα αναγκάσει την κυβέρνηση να δεχθεί τους αγρότες σε διάλογο για να της θέσουν τα δίκαια αιτήματά τους που ζητούν εδώ και χρόνια την επίλυσή τους.

Οι Έλληνες αγρότες δεν είναι ζητιάνοι, απαιτούν σεβασμό και όχι να δέχονται επίθεση από τα ΜΑΤ για να μη μπορούν να διαδηλώσουν ειρηνικά πάνω στον Ε65.

Οι αγρότες είναι επαγγελματίες και θέλουν να παραμείνουν στα χωριά τους για να καλλιεργούν τα χωράφια τους, αλλά με το κόστος παραγωγής που έχουν επωμιστεί είναι αδύνατον.

Ο αγώνας των αγροτών μας αφορά όλους και πρέπει να γίνει υπόθεση όλων μας, καθώς αφορά πρωτίστως στην εξασφάλιση φθηνών και υγιεινών προϊόντων για την κάλυψη των διατροφικών αναγκών του λαού με βάση τις παραγωγικές δυνατότητες της χώρας μας.

Καλούμε την κυβέρνηση να δώσει άμεσα λύσεις στα οξυμένα προβλήματα επιβίωσης των αγροτών.

Συνάδελφοι Οικοδόμοι, εργαζόμενοι στις Κατασκευές

Οι αγρότες και κτηνοτρόφοι του νομού μας, μαζί και όλης της χώρας, είναι για άλλη μια φορά στους δρόμους διεκδικώντας το δίκιο τους, το δικαίωμά τους να μπορούν να ζήσουν στα χωριά τους με την δουλειά τους, κόντρα στην πολιτική των Ελληνικών κυβερνήσεων και της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Οι χαμηλές τιμές, τα πανάκριβα αγροτικά εφόδια, το πετρέλαιο που είναι στα ύψη, τους διώχνουν από την γη τους και οδηγούν την αγροτική οικογένεια στη φτώχεια και την εξαθλίωση.

Ο αγώνας τους για επιβίωση είναι και δικός μας αγώνας γιατί και εμάς τους εργαζόμενους μας φτωχοποιεί η ίδια πολιτική. Μια πολιτική που πλουταίνει και άλλο τους πλούσιους καταληστεύοντας όλα τα λαϊκά στρώματα, πετώντας χιλιάδες ανθρώπους στη φτώχεια και την ανεργία.

Καλούμε τους συναδέλφους μας και όλο τον εργαζόμενο λαό της Καρδίτσας να εκφράσουν με κάθε τρόπο τη συμπαράστασή τους στον δίκαιο αγώνα των αγροτών και να δώσουν δυναμικό παρών στην κινητοποίηση που θα γίνει την Κυριακή 2 Φλεβάρη στις 11:00 το πρωί στο μπλόκο του Ε65.

Αυτά μας βγάζουν στον δρόμο του αγώνα! Μόνο αυτή την επιλογή έχουμε για να διαμαρτυρηθούμε!

Παλεύουμε μαζί με τους άντρες μας αγρότες για την επιβίωση των οικογενειών μας, για την αξιοπρέπειά μας! Να δουλεύουμε τα χωράφια μας και να μπορούμε να απολαμβάνουμε και μείς αυτά που μπορεί να προσφέρει στον 21Ο αιώνα η εξέλιξη της τεχνολογίας, την υγεία, την παιδεία και τον πολιτισμό και όχι να ζούμε για να δουλεύουμε και να καρπώνονται τον ιδρώτα μας μία χούφτα κηφήνες! Η τωρινή κυβέρνηση, όπως και οι προηγούμενες έχουν βαλθεί να μας σβήσουν από τον χάρτη.

Τα δισεκατομμύρια που δίνουν για τους ΝΑΤΟικούς πολέμους, στα μονοπώλια και στις τράπεζες θα μπορούσαν να ικανοποιήσουν τα αιτήματα όλων των αγροτών και των εργατών της χώρας!

Η Ομάδα Γυναικών Ταμασίου [μέλος ΟΓΕ] καλεί τις γυναίκες της υπαίθρου, αυτοαπασχολούμενες, νέες μητέρες, συνταξιούχες, να συμμετέχουμε στην συγκέντρωση πάνω στον Ε65 στην Καρδίτσα την Κυριακή 2 Φεβρουαρίου στις 11 το πρωί.

ΟΛΕΣ ΕΚΕΙ!

ΜΗΝ ΚΑΡΤΕΡΑΤΕ ΝΑ ΛΥΓΙΣΟΥΜΕ ΟΥΤΕ ΓΙΑ ΜΙΑ ΣΤΙΓΜΗ!

