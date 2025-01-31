Τροχαίο ατύχημα στη Συγγρού με δύο σοβαρά τραυματίες

Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το βράδυ της Πέμπτης, στη Λεωφόρο Συγγρού, με δύο άτομα να έχουν μεταφερθεί στο νοσοκομείο σοβαρά τραυματισμένα.

Συγκεκριμένα, όπως έγινε γνωστό, ένα ΙΧ εξετράπη της πορείας του υπό άγνωστες μέχρι στιγμής συνθήκες, δίπλα στον κόμβο Συγγρού-Ποσειδώνος, στο ύψος του ιδρύματος «Σταύρος Νιάρχος».

Μάλιστα, σύμφωνα με το OPEN, χρειάστηκε η επέμβαση της Πυροσβεστικής για τον απεγκλωβισμό των δύο τραυματιών, οι οποίοι παρελήφθησαν από ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ και μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο.

Στο σημείο επιχείρησαν 12 πυροσβέστες με 4 οχήματα.

Τα αίτια του ατυχήματος διερευνώνται.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.