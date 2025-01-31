Μεγάλες ζημιές προκάλεσε μια ομάδα 20-25 κουκουλοφόρων στην Κυψέλη, σπάζοντας γυάλινες προσόψεις σε τράπεζα, σούπερ μάρκετ και καταστήματα.

Οι άγνωστοι βανδάλισαν τα καταστήματα με ρόπαλα, πέτρες, καδρόνια και άλλα αντικείμενα, σε 8 συνολικά καταστήματα.

Δείτε εικόνες:

Προηγούμενο Επόμενο

Η αστυνομία έχει προχωρήσει σε 21 συνολικά προσαγωγές κατά τη διάρκεια της νύχτας και 4 εξ αυτών μετατράπηκαν σε συλλήψεις.

Οι αστυνομικοί αναζητούν υλικό από τις κάμερες ασφαλείας για να ταυτοποιήσουν και να συλλάβουν και τους υπόλοιπους δράστες.

«Είδαμε τα παιδιά να κατεβαίνουν από την πάνω μεριά. Πρέπει να ήταν ίσως και πάνω από 50 άτομα. Χτύπησαν τη Vodafone και τον Γρηγόρη. Πριν καταλάβω καλά καλά τι γίνεται μπήκαμε στη Φωκίωνος Νέγρη και αμέσως χτυπήσανε τη Nova», λέει ένας κάτοικος της περιοχής στον ΣΚΑΪ.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.