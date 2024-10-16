Συγκλονιστικές αποκαλύψεις για τη βασανισμένη ζωή της πρεσβυτέρας στην Κίσσαμο, που επί δεκαετίες, από τα 14 της χρόνια, κακοποιούσε με όλους τους τρόπους ο ιερέας σύζυγός της – έρχονται στο φως, μέσα από σελίδες του ημερολογίου της που δημοσιεύει η ΕΡΤ.

«Μετά από 7,5 χρόνια γάμου και μέσα από πολλές στενοχώριες και με παρακάλια στο Θεό, μου έστειλε τα παιδιά μου. Αυτά είναι η ζωή μου, για αυτά ζω και αντέχω την αδικία μου με κυνηγάει από την πρώτη ημέρα που ήρθα σε επαφή με άνδρα, με τον Νίκο τον άνδρα μου, που αργότερα έγινε ιερέας», εξομολογείται η γυναίκα.

Σε άλλη σελίδα περιγράφει τη μαρτυρική ζωή που υπέμενε:«Με έχει χτυπήσει πολλές φορές, με προσβάλλει, δεν υπάρχει λέξη πρόστυχη που να μην την έχω ακούσει… Πίστευα στην αρχή ότι με αγαπάει τόσο πολύ που ζηλεύει. Τώρα όμως νομίζω ότι δε με θέλει πια. Με την δική του κρίση πιστεύει ότι μία του δρόμου, μία πρόστυχη».

Τα γραπτά της πρεσβυτέρας είναι αποκαλυπτικά τόσο της ευαισθησίας και της λεπτότητας του χαρακτήρα της.

Η γυναίκα προσπαθούσε να μην πληγωθούν τα παιδιά της, αλλά και θεωρούσε ότι το γεγονός ότι ήταν ιερέας, δεν της επέτρεπε να αντιδράσει δημόσια.

«Τα παιδιά μας έχουν ακούσει πολλά ολόκληρες νύχτες. Τους έλεγα μιλιά, αχνιά, για εμένα σας παρακαλώ. Δεν ήθελα να μάθει κανείς τίποτα, ούτε οι δικοί μου, ούτε οι χωριανοί, ούτε κανείς. Η θέση του δεν το επιτρέπει» γράφει μεταξύ άλλων.

Ο Άγγελος Κλωστράκης, ένας από τους τρεις γιους της γυναίκας, μίλησε στην ΕΡΤ για τη μητέρα του - έναν υπέροχο, ευαίσθητο άνθρωπο και τέλεια μητέρα, που φρόντιζε κάτω από συνθήκες βίας, να προστατεύει τα παιδιά της και να τους προσφέρει απλόχερα της αγάπη της.

«Η μητέρα μου ζούσε μια μαρτυρική ζωή μέσα στο φόβο, την καταπίεση. Ζούσε σε ένα μόνιμο άγχος και για εμένα αυτό είναι το χειρότερο πράγμα που μπορείς να κάνεις σε έναν άνθρωπο» είπε.

«Στη μητέρα μας αξίζει μια ζωή φυσιολογική. Της αξίζει όσα χρόνια της χαρίζει ο Θεός να τα ζήσει ήρεμα, όμορφα, με τους ανθρώπους που αγαπά και με τους ανθρώπους που θέλει και θα έχει δίπλα της», δήλωσε ο γιος της.

Η πρεσβειτέρα εξακολουθεί και νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση στο Νοσοκομείο Χανίων από τις 17/10/24 ενώ για τον πρώην ιερέα που λειτουργούσε επί χρόνια στη Μητρόπολη Κισσάμου και Σελίνου, έχει προσωρινά εκδοθεί προσωρινή διαταγή απαγόρευσης κάθε επαφής με την σύζυγό του καθώς απέφυγε την αυτόφωρη διαδικασία

​

Πηγή: skai.gr

