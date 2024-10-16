Προφυλακιστέος κρίθηκε μετά την απολογία του στην ανακρίτρια ο 39χρονος αλβανικής καταγωγής, στο αυτοκίνητο του οποίου βρέθηκαν εκρηκτικά και ένα όπλο, σε τυχαίο έλεγχο της ΕΛ.ΑΣ. στο κέντρο της Αθήνας.

Σύμφωνα με πληροφορίες, κατά την απολογία του φέρεται να ισχυρίστηκε ότι είχε το όπλο για δική του προστασία λόγω παλιάς βεντέτας, ενώ υποστήριξε ότι δεν γνώριζε ότι μετέφερε εκρηκτικά, τα οποία ανήκαν σε τρίτο πρόσωπο. Όπως φέρεται να είπε στη δικαστική λειτουργό, νόμιζε ότι στο πακέτο υπήρχαν φυσίγγια.

Η σύντροφός του, η οποία συνελήφθη μαζί του, δήλωσε πλήρη άγνοια και αφέθηκε ελεύθερη με τον όρο της υποχρεωτικής εμφάνισης μία φορά το μήνα σε ΑΤ.

Πηγή: skai.gr

