Θεσσαλονίκη: Χωρίς τις αισθήσεις του ο αιωροπτεριστής που έπεσε στα Βασιλικά

Άτομο που έκανε παραπέντε έπεσε έξω από τα Βασιλικά Θεσσαλονίκης

UPDATE: 17:15
Θεσσαλονίκη: Πτώση ατόμου που έκανε παραπέντε

Ένας 40χρονος άνδρας που έκανε αλεξίπτωτο πλαγιάς, τύπου «παραπέντε», έξω από τα Βασιλικά στο δήμο Θέρμης στη Θεσσαλονίκη, έπεσε σε λόφο σε δύσβατη περιοχή.

Ο άνδρας ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του και γίνονται προσπάθειες ανάνηψής του από τους διασώστες του ΕΚΑΒ.

Στο σημείο της πτώσης προκειμένου να εντοπίσουν τον 40χρονο άνδρα έσπευσαν 15 πυροσβέστες και μέλη της ορειβατικής ομάδας έρευνας και διάσωσης της 2ης ΕΜΑΚ.

Πηγή: skai.gr

