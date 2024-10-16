Νεκρός στο κελί του βρέθηκε λίγο πριν τα μεσάνυχτα της Τρίτης (15/10), ένας 28χρονος Αφγανός βαρυποινίτης, στις Φυλακές Δομοκού.

Συγκρατούμενοί του ειδοποίησαν τους φύλακες και στο σημείο έσπευσε γιατρός από το Κέντρο Υγείας Δομοκού που προσπάθησε να τον επαναφέρει, με αρνητικά αποτελέσματα.

Ακολούθησε έρευνα από το Εγκληματολογικό Τμήμα που σύμφωνα με το ρεπορτάζ του LamiaReport, απέκλεισε την εγκληματική ενέργεια.

