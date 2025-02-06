Κακοποίηση 12χρονης στο Αλιβέρι: Διαρρήκτες μπήκαν στο σπίτι των γονιών της

Ελεύθεροι αφέθηκαν οι γονείς της 12χρονης από το Αλιβέρι που κατηγορούνται για κακοποίηση, καθώς η δίκη τους αναβλήθηκε για αύριο στις 12:00, οπότε και θα πρέπει να εμφανιστούν εκ νέου στα δικαστήρια της Χαλκίδας. Ωστόσο, επιστρέφοντας στο σπίτι τους, βρέθηκαν αντιμέτωποι με μια σοκαριστική εικόνα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το σπίτι τους είχε βανδαλιστεί, ενώ οι δράστες είχαν αφαιρέσει κοσμήματα μεγάλης αξίας καθώς και χρηματικό ποσό που ξεπερνά τις 10.000 ευρώ. Εκτός από τη διάρρηξη, οι άγνωστοι προκάλεσαν εκτεταμένες φθορές τόσο στον εσωτερικό χώρο του σπιτιού όσο και στο όχημα της οικογένειας, το οποίο βρισκόταν σταθμευμένο έξω από την κατοικία.

Οι γονείς ενημέρωσαν άμεσα τις αστυνομικές αρχές, οι οποίες διεξάγουν έρευνα για τον εντοπισμό των δραστών. Η επίθεση στο σπίτι τους έρχεται σε μια περίοδο έντασης, καθώς η υπόθεση της φερόμενης κακοποίησης των παιδιών τους έχει συγκλονίσει την τοπική κοινωνία και έχει λάβει μεγάλη δημοσιότητα.

Η αστυνομία εξετάζει όλα τα ενδεχόμενα, ενώ δεν αποκλείεται η διάρρηξη να σχετίζεται με το κλίμα που έχει διαμορφωθεί γύρω από την οικογένεια μετά τη δημοσιοποίηση της υπόθεσης. Οι έρευνες βρίσκονται σε εξέλιξη, ενώ οι γονείς καλούνται αύριο να δώσουν ξανά το παρών στο δικαστήριο.

Πηγή: Eviathema.gr

