Το Ρεθεμνιώτικο Καρναβάλι, με τη μεγάλη συμμετοχή καρναβαλιστών και ντόπιων καλλιτεχνών, που καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου εμπνέονται, σχεδιάζουν και δημιουργούν σε όλες τις μορφές τέχνης, στοχεύει κάθε χρόνο όλο και περισσότερο να ενισχύσει τη δημιουργική του ταυτότητα.

Αυτό επισημαίνει στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο Μάνος Τσάκωνας αντιδήμαρχος Πολιτισμού δήμου Ρεθύμνης, εξηγώντας ότι το Καρναβάλι είναι ένας θεσμός, που με τη συμβολή, την παρουσία και τις προσπάθειες όλων, «στηρίζει την τέχνη και τη δημιουργία και όχι μόνο υποστηρίζει, αλλά ενισχύει ακόμη περισσότερο την ταυτότητα του Ρεθύμνου ως πόλης των γραμμάτων και των τεχνών».

Η φετινή θεματική έχει τίτλο «Έλα στο Φως» και το Ρεθεμνιώτικο Καρναβάλι προσκαλεί κοντά του τους πάντες από την Κρήτη, την Ελλάδα αλλά και το εξωτερικό, να ξεφύγουν με τη συμμετοχή τους, «από το γκρίζο και το μαύρο της καθημερινότητας, κοντά του να περάσουμε αξέχαστες στιγμές ξεγνοιασιάς απολαμβάνοντας μουσική, χορό, θεατρικά δρώμενα, εκθέσεις, τέχνες». Όπως αποδεικνύεται από την ιστορία του Ρεθεμνιώτικου Καρναβαλιού, στο Ρέθυμνο χρονολογούνται από το 1914 τα πρώτα στοιχεία χιουμοριστικών εκδηλώσεων. Απόκριες μιας άλλης εποχής, που έχουν αφήσει το νοσταλγικό τους άρωμα διάχυτο να μοσχοβολά ακόμη, με χορούς ρομαντικούς και τους Ρεθεμνιώτες να υποδέχονται με τις δέουσες τιμές την «Αυτού Εξοχότητα Βασιλέα Καρνάβαλο μέσα στην αταξία του ακράτητου γέλιου».

Στις αρχές της δεκαετίας του '60 καταγράφεται το πρώτο οργανωμένο καρναβάλι που διοργανώνεται από την Περιηγητική Λέσχη Ρεθύμνου που με ιστορικά άρματα, ζηλευτές στολές και τις περίφημες "Κεφάλες" θα κρατήσει ψηλά το Ρεθεμνιώτικο Καρναβάλι για περισσότερο από είκοσι χρόνια. Στις αρχές της δεκαετίας του '90 το «Κυνήγι του κρυμμένου θησαυρού», γίνεται αφορμή να δημιουργηθούν οι «Ομάδες», οι οποίες αργότερα, το 1993, προσκαλούνται από τον δήμο Ρεθύμνης, ως αρωγό και χρηματοδότη, να αναλάβουν, να στηρίξουν και να δώσουν δημιουργική πνοή στο Ρεθεμνιώτικο Καρναβάλι. Ένα Καρναβάλι που έχει καθιερωθεί επάξια ως το «Καρναβάλι της Κρήτης».

Το 2025, είναι μία χρονιά όπου για πρώτη φορά το Ρεθεμνιώτικο Καρναβάλι στοχεύει σε δύο τριήμερα και δύο τετραήμερα εκδηλώσεων καλώντας τον επισκέπτη να επιλέξει ανάμεσα σε τέσσερις διαφορετικές εβδομάδες, ένα πρόγραμμα με έντονο το στοιχείο της διασκέδασης αλλά και της τέχνης.

Όπως λέει στο ΑΠΕ ΜΠΕ ο πρόεδρος της επταμελούς επιτροπής του Ρεθεμνιώτικου Καρναβαλιού, αντιδήμαρχος Πολιτισμού, Μάνος Τσάκωνας, «στη ζωγραφική και στη γλυπτική με δεκάδες άρματα που χρησιμοποιούνται και στον στολισμό της πόλης, με θεατρικά σκετς που παρουσιάζονται στον χορό των ομάδων, με κοστούμια που φέτος φιλοτεχνούνται ειδικά για την παρουσίαση της θεματικής, με τη συμμετοχή στις εκδηλώσεις τοπικών μουσικών συγκροτημάτων, όπου για πρώτη φορά θα παρουσιάσουν στο ρεθυμνιώτικο κοινό και τους επισκέπτες νέες δημιουργίες τους και με τη συμμετοχή χορευτικών ομάδων που δημιουργούν ειδικά για το Καρναβάλι, όλα συνηγορούν για να φωτιστεί για ακόμη μία χρονιά το Ρέθυμνο, της Αναγέννησης, του πολιτισμού, των γραμμάτων, των τεχνών και της συνύπαρξης».

Το πρόγραμμα του 2025 του Ρεθεμνιώτικου Καρναβαλιού το οποίο ενισχύουν και στηρίζουν πολυεπίπεδα η Περιφέρεια Κρήτης, το Επιμελητήριο Ρεθύμνου και χρόνο με το χρόνο όλο και περισσότεροι φορείς της πόλης και επιχειρήσεις, σηματοδοτεί επίσης μία μεγάλη εικαστική έκθεση με τις στολές όλων των ομάδων, αλλά και το ξεκίνημα συνεργασίας με την Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών, που, διατηρώντας παράρτημα στο Ρέθυμνο, συμμετέχει με το 11ο Εργαστήριο Ζωγραφικής και μία πολυμεσική έκθεση. Το πρώτο τριήμερο περιλαμβάνει μία μεγάλη Έκθεση Κοστουμιών με τις φετινές στολές όλων των ομάδων, την παρουσίαση της θεματικής του 2025 από όπου θα επιλεγεί η βασίλισσα του Καρναβαλιού με ψηφοφορία μέσω instagram και την τελετή έναρξης των εκδηλώσεων που θα κηρύξει ο δήμαρχος Γιώργης Μαρινάκης την Κυριακή της Αρχής του Τριωδίου (09/02), τη συμμετοχή της Δημοτικής Φιλαρμονικής και την καθιερωμένη μεγάλη συναυλία με τη γνωστή καλλιτέχνιδα Lila.

Σύμφωνα με τον προγραμματισμό, το δεύτερο τριήμερο είναι αφιερωμένο στο ξεχωριστό σε έμπνευση Κυνήγι Θησαυρού που ολοκληρώνεται την Κυριακή του Ασώτου (16/02) και που δίκαια κατέχει μία θέση στο βιβλίο Γκίνες ως το πολυπληθέστερο κυνήγι. Πρόκειται για ένα διαφορετικό παιχνίδι με τη γνώση της Ιστορίας της πόλης να θεωρείται απαραίτητη και διοργανώτρια την εκάστοτε νικήτρια ομάδα της προηγούμενης χρονιάς. Περυσινοί νικητές και διοργανωτές φέτος, είναι οι «Αδιάφοροι-Αδιάφθοροι».

Το διήμερο Παιδικό Κυνήγι με συμμετοχή εκατοντάδων παιδιών της Ε' και ΣΤ' Δημοτικού που γίνονται πραγματικοί μαθητές της Ιστορίας του Ρεθύμνου, αλλά και το Διαδικτυακό Κυνήγι, που για τρεις ολόκληρες εβδομάδες προετοιμάζει με γρίφους τους Κυνηγούς για το μεγάλο Κυνήγι, ο προπομπός του πρώτου τετραημέρου με τη βραδιά καντάδας στην Παλιά Πόλη με τσικουδιές και κεράσματα να συμπληρώνουν τα μαντολίνα και τα ακορντεόν, καθώς και το Carnival League με μπάσκετ μεταξύ των ομάδων που φέτος διοργανώνεται για πρώτη φορά. Το πρώτο τετραήμερο αρχίζει επίσημα με τις εκδηλώσεις της Τσικνοπέμπτης με υπαίθρια πάρτυ και μουσικοθεατρικά δρώμενα από τις καρναβαλικές ομάδες και συνεχίζεται με μία πολυμεσική έκθεση του 11ου Εργαστηρίου Ζωγραφικής της Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών. Ακολουθεί το Σάββατο ο Χορός των Ομάδων όπου οι καρναβαλικές ομάδες παρουσιάζουν θεατρικά σκετς και βίντεο και ολοκληρώνεται την Κυριακή των Απόκρεω (23/02) με τη Γιορτή των Παιδιών που και το δημοφιλές Carnival Run, όπου οι μικροί καρναβαλιστές διατρέχουν τα στενά της Παλιάς Πόλης, για να ακολουθήσουν δράσεις για τα παιδιά, με έντονο το στοιχείο της Αποκριάς.

Το δεύτερο τετραήμερο θα ξεκινήσει την Παρασκευή. Πάλι βραδάκι στην Παλιά Πόλη, πάλι με καντάδες, αυτή τη φορά όμως με τις λύρες και τα λαούτα. Την κορύφωση των εκδηλώσεων θα αποτελέσουν όπως κάθε χρόνο, οι δύο παρελάσεις του Σαββάτου, η παιδική με μία μεγάλη μουσικοθεατρική παράσταση να περιμένει τους μικρούς καρναβαλιστές στο τέλος της και η πολύ δημοφιλής νυχτερινή παρέλαση με αυτοφωτιζόμενα άρματα, χιλιάδες καρναβαλιστές και τη συμμετοχή τοπικών μουσικών καλλιτεχνών στη λήξη της. Την Κυριακή της Τυρινής (02/03) οι εκδηλώσεις κορυφώνονται με τη μεγάλη παρέλαση και τη συμμετοχή 25 αρμάτων και 28 συνολικά πληρωμάτων με περίπου 12.000 καρναβαλιστές. Ένα φαντασμαγορικό σόου πυροτεχνημάτων στο παραλιακό μέτωπο θα αποχαιρετήσει τη μεγάλη γιορτή. Το τετραήμερο ολοκληρώνεται την Καθαρά Δευτέρα (03/03) με τις λαγάνες και τα νηστήσιμα να προσφέρονται στο Γεράνι, έναν οικισμό σε απόσταση μόλις 10 χιλιομέτρων, όπου ο επισκέπτης θα διασκεδάσει με δρώμενα και το παραδοσιακό έθιμο της καμήλας καθώς και στους κοντινούς Αρμένους με τα παραδοσιακά μουτζουρώματα.

Όλες οι εκδηλώσεις αναφέρονται αναλυτικά στο ημερολόγιο εκδηλώσεων του τμήματος Πολιτισμού του δήμου Ρεθύμνης MoRE (Municipality of REthymno) καθώς και στην ιστοσελίδα του Ρεθεμνιώτικου Καρναβαλιού rethymnocarnival.gr. Επίσης, στοιχεία και πρόγραμμα για το Καρναβάλι βρίσκονται εύκολα με τα QR code, που από πέρυσι το Ρεθεμνιώτικο Καρναβάλι επέλεξε ως τρόπο επικοινωνίας καταργώντας στο 100% σχεδόν το χαρτί.

Στο Ρεθεμνιώτικο Καρναβάλι η ψυχή των πάντων, εύκολα καταλαβαίνει κάποιος ότι είναι οι εθελοντές και οι ομάδες καρναβαλιστών, με τον δήμο να έχει εδώ και χρόνια αποφασίσει να χρηματοδοτεί μία μεγάλη γιορτή με πανελλήνια αλλά και παγκόσμια ακτινοβολία, στοχεύοντας μεταξύ άλλων, στην ανάδειξη του Ρεθύμνου ως μίας πόλης που οι κάτοικοι της ενισχύουν και επιβραβεύουν την ακτινοβολία της, όσο και στην επέκταση του χρόνου που αφορά στο τουριστικό προϊόν.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

