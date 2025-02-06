Έγκλημα και όχι… εξαφάνιση στην Πιερία. Η σύντροφος του 58χρονου Κώστα Σιαμήτρα φαίνεται πως ομολόγησε στις ελληνικές αρχές ότι αυτή είναι το πρόσωπο που σκότωσε τον άτυχο άνδρα. Οι λεπτομέρειες για το φονικό, σοκάρουν.

Η εξαφάνιση του Κώστα Σιαμήτρα δηλώθηκε στις 2 Σεπτεμβρίου το 2024. Επί μήνες όμως τα έμπειρα στελέχη της Ελληνικής Αστυνομίας έβλεπαν ότι τα κομμάτια του «παζλ» δεν συνδέονταν σωστά μεταξύ τους. Αντιφάσεις, μπερδεμένες ιστορίες και πολλά ακόμη, οδήγησαν αυτομάτως τους αστυνομικούς να «κυκλώσουν» ως νούμερο ένα ύποπτο τη σύντροφό του, η οποία, ωστόσο, από την πρώτη στιγμή μιλούσε σε τηλεοπτική εκπομπή με συγκινητικά λόγια για τον 58χρονο άνδρα.

Τελικά, έπειτα από σειρά ανακρίσεων, η σύντροφός του «έσπασε» και ομολόγησε στις αρχές το έγκλημα, καθώς και το πού ακριβώς έθαψε τον άνδρα πίσω από την αυλή. Μάλιστα σύμφωνα με έγκυρες πηγές του ThessToday.gr, από τις 2 το μεσημέρι έσπευσε στο σημείο ιατροδικαστής και αφού έσκαψαν τον χώρο, εντόπισαν ανθρώπινα οστά.

