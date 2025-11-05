Πλημμυρικά φαινόμενα σε περιοχές της Σκιάθου προκάλεσε η κακοκαιρία που πλήττει τις τελευταίες ώρες τη χώρα.

Σύμφωνα με το skiathoslife, σημειώθηκε μεγάλο πρόβλημα στη μετακίνηση οχημάτων στην περιοχή Πλατανιάς καθώς ρέμα και δρόμος έγιναν ένα.

Το αστυνομικό τμήμα Σκιάθου εφιστά στους οδηγούς την προσοχή κατά την κυκλοφορία στην Ε.Ο Σκιάθου - Κουκουναριών και συγκεκριμένα στις περιοχές Αχλαδιές - Βρωμόλιμνο - Κολιό - Αγ. Παρασκευή κυρίως Πλατανιά - Τρούλος και συστήνεται να αποφεύγεται η μετακίνηση με συμβατικά οχήματα Ι.Χ.

Σημειώνεται πως δεν παρουσιάζει ιδιαίτερα προβλήματα ο δρόμος προς Ι.Μ Ευαγγελισμού.

Δείτε βίντεο:

