Άρχισε για να διακοπεί η δίκη για την υπόθεση των δύο πρώην προστατευόμενων μαρτύρων στην υπόθεση της Novartis, οι οποίοι δικάζονται σε δεύτερο βαθμό.

Η δίκη διεκόπη για τις 10 Νοεμβρίου λόγω χειρουργικής επέμβασης του Φιλίστορα Δεστεμπασίδη.

Το δικαστήριο δεν έκανε δεκτό το αίτημα αναβολής που υπέβαλε ο συνήγορος του κατηγορούμενου και αποφάσισε τη διακοπή της δίκης, καθώς τα αδικήματα που αντιμετωπίζουν οι δύο κατηγορούμενοι παραγράφονται τον Φεβρουάριο.

Στο δικαστήριο δήλωσαν παράσταση προς υποστήριξη της κατηγορίας οι ίδιοι πολιτικοί- μηνυτές των δύο πρώην προστατευόμενων μαρτύρων: Άδωνις Γεωργιάδης, Ανδρέας Λοβέρδος, Γιάννης Στουρνάρας, η σύζυγος του Λίνα Νικολοπούλου, Αντώνης Σαμαράς, Δημήτρης Αβραμόπουλος, Ευάγγελος Βενιζέλος, Μάριος Σαλμάς και ο Νίκος Μανιαδάκης.

Πρωτόδικα οι δύο πρώην προστατευόμενοι μάρτυρες με τις κωδικές ονομασίες «Μάξιμος Σαραφης» και «Αικατερίνη Κελέση» καταδικάστηκαν για ψευδή κατάθεση και ψευδή καταμήνυση σε 25 και 33 μήνες φυλάκιση αντίστοιχα, με αναστολή.



