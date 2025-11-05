Αδιανόητο περιστατικό κτηνωδίας σημειώθηκε στην Αγία Άννα στη Βοιωτία, με έναν άνδρα να σέρνει, με το αγροτικό του έναν σκύλο, που ήταν δεμένος με σκοινί.

Το περιστατικό καταγράφηκε από το κινητό ενός μάρτυρα, ο οποίος, σύμφωνα με το ρεπορτάζ του ΣΚΑΪ, ακολουθούσε το αγροτικό για ένα τέταρτο, κάνοντας νοήματα στον οδηγό να σταματήσει.

Το άτυχο ζώο δεν επέζησε και όταν τον ρώτησε γιατί το κάνει αυτό, απάντησε πως δεν ήθελε να του λερώσει την καρότσα.

Ο άνδρας έχει συλληφθεί μετά την κατάθεση του μάρτυρα που έβγαλε την επίμαχη φωτογραφία.



Πηγή: skai.gr

