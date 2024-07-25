Ντέμη Γεωργίου: Όλοι στα λευκά για το τελευταίο αντίο στο Α' Νεκροταφείο

Με έναν ιδιαίτερο τρόπο, όπως η ίδια επιθυμούσε, οι φίλοι της Ντέμης Γεωργίου, η οικογένεια και η σύζυγός της Μαριαλένα Ξηρομερίτη είπαν το τελευταίο αντίο στο δικό τους κορίτσι, στο Α' Νεκροταφείο Αθηνών.

Η αδικοχαμένη ταλαντούχα σεφ είχε ζητήσει αν της συμβεί κάτι όλοι να φοράνε λευκά, να μην κλαίνε και να προσφέρουν ότι μπορούν στα αδέσποτα ζώα της Πάρου. Και αυτό ακριβώς οργάνωσαν όλοι όσοι την αγάπησαν και δεν ήταν λίγοι. Με λευκά ή ασπρόμαυρσ ρούχα κατεύθεσαν, σχεδόν, όλοι για να την αποχαιρετίσουν.

Λίγο πριν ξεκινήσει η τελετή, οι οικείοι της ενημέρωσαν τις κάμερες και τους φωτογράφους, που βρίσκονταν εκεί για να καλύψουν την κηδεία της Ντέμης Γεωργίου που τόσο άδικα και ξαφνικά έφυγε από τη ζωή, πως η οικογένεια δεν επιθυμεί να υπάχει κάλυψη σε αυτές τις τόσο προσωπικές στιγμές και φυσικά η επιθυμία τους έγινε σεβαστή.

Διαβάστε περισσότερα στο Womenonly.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.