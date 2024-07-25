Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Έσβησε η φωτιά σε εγκαταλελειμμένο κτίριο και σε 2 οχήματα στo Μεταξουργείο - Κανονικά διεξάγεται η κυκλοφορία των οχημάτων

Έσπευσαν πάνω από 10 πυροσβέστες

UPDATE: 14:52
Πυροσβεστική

Έσβησε η φωτιά που ξέσπασε σε εγκαταλελειμμένο κτίριο και σε 2 Ι.Χ. οχήματα στη συμβολή των οδών Κορδάτου και Δηληγιάννη στην Αθήνα, στo Μεταξουργείο.

Στο σημείο επιχείρησαν 18 πυροσβέστες με 7 οχήματα και ειδικό βραχιονοφόρο όχημα με συνδρομή από υδροφόρες του δήμου Αθηναίων. Κανονικά διεξάγεται πλέον η κυκλοφορία των οχημάτων που είχε κλείσει νωρίτερα στην οδό Θεοδ. Δηληγιάννη από τη συμβολή της με την οδό Ανδρομάχης στο ρεύμα προς πλατεία Καραισκάκη.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Φωτιά Αθήνα κτίριο οχήματα
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
0 0 Bookmark