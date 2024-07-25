Έσβησε η φωτιά που ξέσπασε σε εγκαταλελειμμένο κτίριο και σε 2 Ι.Χ. οχήματα στη συμβολή των οδών Κορδάτου και Δηληγιάννη στην Αθήνα, στo Μεταξουργείο.

Στο σημείο επιχείρησαν 18 πυροσβέστες με 7 οχήματα και ειδικό βραχιονοφόρο όχημα με συνδρομή από υδροφόρες του δήμου Αθηναίων. Κανονικά διεξάγεται πλέον η κυκλοφορία των οχημάτων που είχε κλείσει νωρίτερα στην οδό Θεοδ. Δηληγιάννη από τη συμβολή της με την οδό Ανδρομάχης στο ρεύμα προς πλατεία Καραισκάκη.

Πηγή: skai.gr

