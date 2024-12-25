Νέο περιστατικό βίας με θύματα ανήλικους στο Μαρούσι: Δύο 17χρονοι δέχθηκαν επίθεση από τριάντα άτομα

Νέο περιστατικό βίας με θύματα ανήλικους σημειώθηκε στο Μαρούσι όταν ομάδα τριάντα νεαρών επιτέθηκε σε δύο 17χρονους.

Ειδικότερα, στην Πλατεία Πίνδου και Περικλέους, 15 άτομα τα οποία επέβαιναν σε 3 Ι.Χ. προσέγγισαν δύο 17χρονους ανήλικους και τους επιτέθηκαν με λοστούς και ασκώντας τους σωματική βία.

Οι δύο ανήλικοι μεταφέρθηκαν στο ΚΑΤ με ελαφριά τραύματα ενώ σύμφωνα με πληροφορίες φαίνεται ότι υπήρχαν διαφορές ανάμεσα στις δύο παρέες και κάποιο προηγούμενο επεισόδιο.

Πηγή: skai.gr

