Καιρός σήμερα: Δείχνει τα δόντια της η κακοκαιρία «Elena» – Βροχές και καταιγίδες

Ισχυρές βροχές στην ανατολική Θεσσαλία (Μαγνησία), τις Σποράδες, την Εύβοια, την ανατολική Στερεά (κυρίως περιοχή Φθιώτιδας - Βοιωτίας), τις Κυκλάδες (κυρίως δυτικές και βόρειες), την Αττική και την ανατολική Πελοπόννησο, προβλέπει και για σήμερα Πέμπτη η ΕΜΥ.

Θυελλώδεις βορειοανατολικοί άνεμοι εντάσεως 8 και τοπικά 9 μποφόρ θα πνέουν στη Θράκη, το Θρακικό, τα νοτιότερα τμήματα της Χαλκιδικής, το βορειοανατολικό Αιγαίο, τις Σποράδες, και την Εύβοια.

Χιονοπτώσεις στον ορεινό ηπειρωτικό κορμό, τα ορεινά της Κρήτης και τοπικά σε ημιορεινές περιοχές της κεντρικής και βόρειας χώρας. Στα ορεινά της ανατολικής Μακεδονίας και της Θράκης οι χιονοπτώσεις θα είναι πυκνές.

ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Στα ανατολικά ηπειρωτικά και το Αιγαίο αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και κυρίως στα κεντρικά και νότια θαλάσσια - παραθαλάσσια τμήματα σποραδικές καταιγίδες. Οι βροχές στην ανατολική Θεσσαλία (ν. Μαγνησίας), τις Σποράδες, την Εύβοια την ανατολική Στερεά (ν. Φθιώτιδας και Βοιωτίας), τις Κυκλάδες (κυρίως τις δυτικές και βόρειες) και από τις μεσημβρινές ώρες στην Αττική και την ανατολική Πελοπόννησο θα είναι κατά τόπους ισχυρές.

Στη δυτικά ηπειρωτικά και το Ιόνιο νεφώσεις παροδικά αυξημένες με πρόσκαιρες τοπικές βροχές, κυρίως στη δυτική Πελοπόννησο τις πρωινές ώρες.

Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ηπειρωτικά ορεινά, τα ορεινά της Κρήτης και κατά τόπους σε ημιορεινές περιοχές της κεντρικής και βόρειας χώρας. Στα ορεινά της ανατολικής Μακεδονίας και της Θράκης οι χιονοπτώσεις θα είναι πυκνές.

Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι βορειοανατολικοί 4 με 6, στα ανατολικά ηπειρωτικά τοπικά 7 και στο βόρειο Αιγαίο 7 με 8 ενισχυόμενοι από τις πρωινές ώρες στη Θράκη, το Θρακικό, τα νότια τμήματα της Χαλκιδικής, το βορειοανατολικό Αιγαίο, βαθμιαία τις Σποράδες και την Εύβοια στα 9 μποφόρ. Από το απόγευμα βόρειοι βορειοανατολικοί άνεμοι εντάσεως 7 τοπικά 8 μποφόρ θα πνέουν στην Αττική (ανατολικά τμήματα), στην ανατολική Πελοπόννησο (κυρίως στα παράκτια τμήματα), στις δυτικές Κυκλάδες και την περιοχή Κυθήρων.

Στο νοτιοανατολικό Αιγαίο θα πνέουν δυτικοί νοτιοδυτικοί 3 με 5, πρόσκαιρα τις πρωινές ώρες τοπικά 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση, κυρίως στα βόρεια. Θα φτάσει στα βόρεια ηπειρωτικά τους 07 με 09 βαθμούς ενώ στα βορειοδυτικά (στο εσωτερικό της Ηπείρου και τη δυτική Μακεδονία) δεν θα ξεπεράσει τους 05 με 06 βαθμούς, στα δυτικά ηπειρωτικά και το Ιόνιο τους 14 με 15 βαθμούς, στα υπόλοιπα ηπειρωτικά τους 11 με 13 και τοπικά τους 14 βαθμούς και στην ανατολική νησιωτική χώρα τους 15 με 16 βαθμούς Κελσίου.

Τις πρωινές και βραδινές ώρες κατά τόπους στα ηπειρωτικά, κυρίως στα βορειοδυτικά, θα σημειωθεί παγετός.

Αναλυτικά η πρόγνωση του καιρού ανά περιοχές από την ΕΜΥ

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Αυξημένες νεφώσεις με σποραδικές βροχές. Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά και τοπικά σε ημιορεινές περιοχές, οι οποίες θα είναι πυκνές από το απόγευμα στα ορεινά της ανατολικής Μακεδονίας και της Θράκης.

Ανεμοι: Στα δυτικά βόρειοι βορειοδυτικοί 4 με 6, πρόσκαιρα θα θαλάσσια έως 7 μποφόρ. Στα ανατολικά βόρειοι βορειοανατολικοί 6 με 8 και στα θαλάσσια τοπικά 9 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 03 έως 08 με 09 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με πρόσκαιρες τοπικές βροχές, κυρίως στη δυτική Πελοπόννησο τις πρωινές ώρες.

Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ηπειρωτικά ορεινά.

Ανεμοι: Ανατολικοί βορειοανατολικοί 4 με 5 και στο Ιόνιο τοπικά 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 06 έως 14 με 15 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου 4 με 6 βαθμούς χαμηλότερη. Τις πρωινές και βραδινές ώρες κατά τόπους στο εσωτερικό της Ηπείρου, θα σημειωθεί παγετός.

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Αυξημένες νεφώσεις με σποραδικές βροχές και καταιγίδες. Τα φαινόμενα θα είναι τοπικά ισχυρά στην ανατολική Στερεά (κυρίως περιοχή Φθιώτιδας - Βοιωτίας), στην Εύβοια και από τις μεσημβρινές ώρες στην ανατολική Πελοπόννησο.

Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά.

Ανεμοι: Στην Εύβοια βόρειοι βορειοανατολικοί 6 με 8 ενισχυόμενοι βαθμιαία τοπικά 9 μποφόρ. Στις υπόλοιπες περιοχές από βόρειες διευθύνσεις 5 με 7, ενισχυόμενοι βαθμιαία τοπικά 8 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 07 έως 13 με 14 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα θα είναι τοπικά ισχυρά στις δυτικές και βόρειες Κυκλάδες.

Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά της Κρήτης.

Ανεμοι: Στις Κυκλάδες ανατολικοί βορειοανατολικοί 3 με 5 στα δυτικά 6 τοπικά 7 μποφόρ. Στην Κρήτη αρχικά μεταβλητοί 3 με 4, βαθμιαία βόρειοι βορειοανατολικοί 4 με 5, στα δυτικά 5 με 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 09 έως 15 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ - ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και κυρίως στα Δωδεκάνησα σποραδικές καταιγίδες.

Ανεμοι: Στα βόρεια ανατολικοί βορειοανατολικοί 6 με 8 και τοπικά 9 μποφόρ. Στα νότια ανατολικοί νοτιοανατολικοί 4 με 5, τοπικά 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 10 έως 16 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια η μέγιστη 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ

Καιρός: Αυξημένες νεφώσεις με σποραδικές βροχές και κυρίως στα θαλάσσια - παραθαλάσσια τμήματα μεμονωμένες καταιγίδες. Τα φαινόμενα θα είναι τοπικά ισχυρά στις Σποράδες και στην ανατολική Θεσσαλία (Μαγνησία).

Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά.

Ανεμοι: Βόρειοι βορειοανατολικοί 6 με 7, στις Σποράδες 8 βαθμιαία 9 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 04 έως 10 με 11 βαθμούς και στις Σποράδες από 09 έως 13 βαθμούς Κελσίου.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Νεφώσεις με σποραδικές βροχές και καταιγίδες κατά τόπους ισχυρές κυρίως από τις μεσημβρινές ώρες.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 5 με 6, βαθμιαία στα ανατολικά 7 με 8 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 07 έως 13 με 14 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Αυξημένες νεφώσεις με βροχές. Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα γύρω ορεινά - ημιορεινά.

Ανεμοι: Βόρειοι βορειοδυτικοί 4 με 5, στα θαλάσσια τοπικά έως 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 04 έως 08 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 27-12-2024

Στην ανατολική χώρα αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και στις Κυκλάδες, την Κρήτη και τα νοτιότερα τμήματα των Δωδεκανήσων σποραδικές καταιγίδες.

Στη δυτική Ελλάδα λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες.

Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά και σε ημιορεινές περιοχές της ανατολικής Μακεδονίας και της Θράκης και βαθμιαία στα υπόλοιπα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά ορεινά.

Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι βορειοανατολικοί, στα δυτικά 4 με 6 μποφόρ, στα ανατολικά 6 με 8 και πρόσκαιρα στο Αιγαίο τοπικά 9 μποφόρ, με εξασθένηση από τις απογευματινές ώρες. Στην περιοχή του Καστελλόριζου θα πνέουν ανατολικοί 5 με 6 μποφόρ, με εξασθένηση από το απόγευμα.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση, κυρίως στα βόρεια όπου δεν θα ξεπεράσει τους 5 με 7 βαθμούς Κελσίου. Στα δυτικά ηπειρωτικά και το Ιόνιο θα φτάσει τους 13 με 14 βαθμούς, στα υπόλοιπα ηπειρωτικά τους 10 με 11 βαθμούς και στην ανατολική νησιωτική χώρα τους 14 με 15 βαθμούς Κελσίου. Τις πρωινές και βραδινές ώρες κατά τόπους στα ηπειρωτικά θα σημειωθεί παγετός, πιθανώς τοπικά ισχυρός στα βορειοδυτικά ηπειρωτικά.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 28-12-2024

Στην ανατολική και νότια χώρα αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και κυρίως στα νότια θαλάσσια και παραθαλάσσια σποραδικές καταιγίδες. Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά - ημιορεινά της ανατολικής ηπειρωτικής χώρας, στο βόρειο Αιγαίο και την Κρήτη. Τα φαινόμενα στα βόρεια ηπειρωτικά βαθμιαία από το μεσημέρι θα σταματήσουν. Στην υπόλοιπη χώρα λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες τις πρωινές ώρες.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά ανατολικοί βορειοανατολικοί 4 με 6 μποφόρ με εξασθένηση από το μεσημέρι. Στα ανατολικά θα πνέουν βόρειοι βορειοανατολικοί 5 με 7 και στο Αιγαίο τοπικά 8 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Τις πρωινές και βραδινές ώρες κατά τόπους στα ηπειρωτικά θα σημειωθεί παγετός, τοπικά ισχυρός στα βορειοδυτικά.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 29-12-2024

Στο Ιόνιο και τα δυτικά ηπειρωτικά γενικά αίθριος καιρός με λίγες νεφώσεις. Στην υπόλοιπη χώρα παροδικά αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές στην ανατολική Στερεά, την Εύβοια, την ανατολική Πελοπόννησο, τα νησιά του Αιγαίου και την Κρήτη και σποραδικές καταιγίδες στα νότια θαλάσσια -παραθαλάσσια.

Πρόσκαιρες χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά της ανατολικής Στερεάς και της Εύβοιας.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις στα δυτικά 3 με 5, στα ανατολικά 5 με 7 και στο Αιγαίο τοπικά 8 μποφόρ με βαθμιαία εξασθένηση από τις βραδινές ώρες.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο κυρίως στα δυτικά.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 30-12-2024

Στα δυτικά, τα κεντρικά και βόρεια λίγες τοπικές νεφώσεις.

Στην υπόλοιπη χώρα παροδικά αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές στις Κυκλάδες, την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις στα δυτικά 3 με 5, στα ανατολικά 4 με 6 και στο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο.

Πηγή: skai.gr

