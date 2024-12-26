Συνεχίζονται τα προβλήματα από την κακοκαιρία. Όπως ανακοινώθηκε από την Τροχαία, λόγω συσσώρευσης υδάτων στην εθνική οδό Αθηνών – Κορίνθου στο ύψος των διυλιστηρίων στην περιοχή του Ασπροπύργου η κίνηση των οχημάτων διεξάγεται:

Ρεύμα κυκλοφορίας προς Κόρινθο: Από την αριστερή λωρίδα κυκλοφορίας. Κλειστή είναι η δεξιά και η μεσαία.

Ρεύμα κυκλοφορίας προς Αθήνα: Από την αριστερή και μεσαία λωρίδα. Κλειστή είναι η δεξιά.



