Κακοκαιρία Elias: Σφοδρή καταιγίδα και κεραυνοί στην Αττική – Ποιες περιοχές θα επηρεαστούν σήμερα Ελλάδα 07:34, 27.09.2023 linkedin

mail Close Share facebook

twitter

0

bookmark

Your browser does not support the audio element.

Ο Βασίλης Βαρθακογιάννης ανέφερε ότι η Πυροσβεστική έχει δεχθεί μέχρι στιγμής 7 κλήσεις σε Παλλήνη, Μαρούσι, Πεντέλη και Βριλήσια - Αρκετοί δρόμοι έχουν μετατραπεί σε ποτάμια - Δυσκολίες στις μετακινήσεις - Διακοπές στην ηλεκτροδότηση σε περιοχές των βορείων προαστίων