Ζέττα Μακρή: Πιθανή η συστέγαση σχολικών μονάδων μετά τις πλημμύρες στη Μαγνησία Ελλάδα 16:52, 14.09.2023

Η υφυπουργός Παιδείας, Ζέτα Μακρή περιέγραψε την κατάσταση στις πληγείσες περιοχές και αναφέρθηκε στις ενέργειες που γίνονται ώστε να επανέλθουν με πλήρη ασφάλεια οι μαθητές στις σχολικές αίθουσες.