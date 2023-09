Μήνυση ενώπιον του Ναυτοδικείου Πειραιά κατέθεσαν 40 επιζώντες του ναυαγίου της Πύλου Ελλάδα 16:30, 14.09.2023 linkedin

mail Close Share facebook

twitter

0

bookmark

Your browser does not support the audio element.

Οι μηνυτές αξιώνουν και ζητούν την άμεση, ενδελεχή και αξιόπιστη διερεύνηση και τον καταλογισμό ποινικών ευθυνών