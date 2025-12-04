Κακοκαιρία Byron: Κατάρρευση μαντρότοιχου στο σχολείο της Πετρίνας

Τμήμα του παλιού πέτρινου μαντρότοιχου που βρίσκεται στην περίφραξη του Ειδικό Ειδικού Επαγγελματικού Γυμνασίου-Λυκείου (ΕΝΕΕΓΥΛ) κατέρρευσε, έπειτα από τις έντονες βροχοπτώσεις που πλήττουν την περιοχή.

Σύμφωνα με δημοσίευμα του lakonikos, ο τοίχος, που βρίσκεται στο πλάι της παιδικής χαράς, υπέστη υποχώρηση λόγω της διάβρωσης του εδάφους, παρασύροντας μαζί του μεγάλο όγκο από πέτρες, χώματα και τμήματα της μεταλλικής περίφραξης. Τα υλικά κύλισαν στον παρακείμενο δρόμο, τον οποίο και απέκλεισαν πλήρως, καθιστώντας αδύνατη τη διέλευση οχημάτων.

Στο σημείο έχουν προκληθεί εκτεταμένες φθορές, ενώ οι κάτοικοι εκφράζουν την ανησυχία τους για την ασφάλεια μαθητών και διερχομένων. Οι Αρχές αναμένεται να προχωρήσουν άμεσα σε αυτοψία και απομάκρυνση των φερτών υλικών, ώστε να αποκατασταθεί η κυκλοφορία και να εκτιμηθεί η έκταση της ζημιάς στην υποδομή του σχολείου.

Σημειώνεται πως η κακοκαιρία Byron είναι σε εξέλιξη και νωρίς το μεσημέρι ήχησε το 112 σε συγκεκριμένες περιοχές.

Ειδικότερα, με τα μηνύματα του 112 που αφορούν τη Δημοτική Ενότητα Ανατολικής Μάνης της Περιφερειακής Ενότητας Λακωνίας και τη Δημοτική Ενότητα Ευρώτα της Περιφερειακής Ενότητας Λακωνίας οι κάτοικοι κλήθηκαν να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους στις απολύτως απαραίτητες, λόγω έντονων βροχοπτώσεων και κατολισθήσεων ενώ στην Πιερία λόγω κατά διαστήματα έντονων καιρικών φαινομένων, οι Αρχές εφιστούν την προσοχή στις μετακινήσεις.

Τα μήνυμα του 112 αναφέρουν αναλυτικά:

«Λόγω έντονων βροχοπτώσεων και κατολισθήσεων στη Δημοτική Ενότητα #Ανατολικής_Μάνης της Περιφερειακής Ενότητας #Λακωνίας περιορίστε τις μετακινήσεις σας στις απολύτως απαραίτητες.

‼️ Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών»

⚠️ Ενεργοποίηση 1️⃣1️⃣2️⃣



🆘 Λόγω έντονων βροχοπτώσεων και κατολισθήσεων στην Δημοτική Ενότητα #Ανατολικής_Μάνης της Περιφερειακής Ενότητας #Λακωνίας περιορίστε τις μετακινήσεις σας στις απολύτως απαραίτητες.



‼️ Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών.



ℹ️ https://t.co/mbLpAekqgN… — 112 Greece (@112Greece) December 4, 2025

«Λόγω έντονων βροχοπτώσεων στην Δημοτική Ενότητα #Ευρώτα της Περιφερειακής Ενότητας #Λακωνίας περιορίστε τις μετακινήσεις σας στις απολύτως απαραίτητες»

⚠️ Ενεργοποίηση 1️⃣1️⃣2️⃣



🆘 Λόγω έντονων βροχοπτώσεων στην Δημοτική Ενότητα #Ευρώτα της Περιφερειακής Ενότητας #Λακωνίας περιορίστε τις μετακινήσεις σας στις απολύτως απαραίτητες.



‼️ Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών.



ℹ️ https://t.co/mbLpAekY6l@pyrosvestiki@hellenicpolice — 112 Greece (@112Greece) December 4, 2025

«Από τις μεσημβρινές ώρες σήμερα 04-12-2025 έως τις πρώτες πρωινές ώρες του Σαββάτου 06-12-2025 λόγω κατά διαστήματα έντονων καιρικών φαινομένων στην #Πιερία, εφιστούμε την προσοχή στις μετακινήσεις σας.

‼️ Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών.»

⚠️ Ενεργοποίηση 1️⃣1️⃣2️⃣



🆘 Από τις μεσημβρινές ώρες σήμερα 04-12-2025 έως τις πρώτες πρωινές ώρες του Σαββάτου 06-12-2025 λόγω κατά διαστήματα έντονων καιρικών φαινομένων στην #Πιερία, εφιστούμε την προσοχή στις μετακινήσεις σας.



‼️ Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών.



ℹ️… — 112 Greece (@112Greece) December 4, 2025

