Στο «πόδι» βρίσκονται οι αρχές στη Ρόδο λόγω της ισχυρής βροχόπτωσης ενώ στις 10.00 το βράδυ ήχησε μήνυμα από το 112 στους κατοίκους με την προειδοποίηση να απομακρυνθούν από υπόγειους και ισόγειους χώρους.

Οι αρχές εστιάζουν το μεγαλύτερο μέρος της προσοχής τους, στην περιοχή της Ιαλυσού που δέχεται μεγάλο όγκο νερού.

Σύμφωνα με τη «Ροδιακή» τουλάχιστον 30 άτομα μεταξύ αυτών ηλικιωμένοι και παιδιά απεγκλωβίστηκαν από οχήματα και σπίτια.

Πάνω από 80 υπολογίζονται τα ακινητοποιημένα οχήματα. Η πυροσβεστική από το πρωί έχει δεχθεί περισσότερες από 100 κλήσεις.

Στο μεταξύ, στις 22.15 έκλεισε ο δρόμος αεροδρομιο-Τσαΐρι καθώς το ύψος του νερού ήταν επικίνδυνο.

Mία γυναίκα και δύο παιδιά απεγκλωβίστηκαν από όχημα που είχε ακινητοποιηθεί στην Ιαλυσό, ενώ ταυτόχρονα τα διασωστικά συνεργεία μεταφέρουν τον κόσμο σε ασφαλή σημεία.

