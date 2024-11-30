Την πρώτη ημέρα που λειτούργησε το μετρό Θεσσαλονίκης επέλεξε ένα ζευγάρι να παντρευτεί καθώς ο γαμπρός είχε υποσχεθεί να περάσει το κατώφλι της εκκλησίας μόνο όταν το μέσο τεθεί σε εκκίνηση.



Το ζευγάρι, αμέσως μετά την εκκλησία, επισκέφθηκε σταθμό του μετρό, με τον γαμπρό να τηρεί την υπόσχεσή που είχε δώσει.



Το ζευγάρι φωτογραφήθηκε μάλιστα στον σταθμό του μετρό, σε μια ξεχωριστή στιγμή για τους ίδιους, αλλά και για τη Θεσσαλονίκη, που θα διαθέτει πλέον ένα νέο υπερσύγχρονο μεταφορικό μέσο.

Πηγή: skai.gr

