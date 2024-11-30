Λογαριασμός
Της έταξε γάμο μόνο αν γίνει το μετρό Θεσσαλονίκης, και το Σάββατο το επισκέφθηκαν… νεόνυμφοι - Δείτε βίντεο

Ο γαμπρός τήρησε την υπόσχεσή του και ο γάμος έγινε την ημέρα που ξεκίνησε και επίσημα το μετρό Θεσσαλονίκης

νεόνυμφοι

Την πρώτη ημέρα που λειτούργησε το μετρό Θεσσαλονίκης επέλεξε ένα ζευγάρι να παντρευτεί καθώς ο γαμπρός είχε υποσχεθεί να περάσει το κατώφλι της εκκλησίας μόνο όταν το μέσο τεθεί σε εκκίνηση.

Το ζευγάρι, αμέσως μετά την εκκλησία, επισκέφθηκε σταθμό του μετρό, με τον γαμπρό να τηρεί την υπόσχεσή που είχε δώσει. 


Το ζευγάρι φωτογραφήθηκε μάλιστα στον σταθμό του μετρό, σε μια ξεχωριστή στιγμή για τους ίδιους, αλλά και για τη Θεσσαλονίκη, που θα διαθέτει πλέον ένα νέο υπερσύγχρονο μεταφορικό μέσο.

